フィギュアスケートのペアでミラノ五輪代表に決定した「ゆなすみ」こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（すみただ、２４）組＝木下アカデミー＝がインタビューに応じた。世界チャンピオンの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝と共に、日本史上初めて２組が出場する五輪の舞台。優勝候補の「りくりゅう」先輩の背中を追い「金メダルを目指している姿を見ながら、一緒に戦いたい」と共闘を誓った。（取材・構成＝大谷 翔太）

「ゆなすみ」が躍進の五輪イヤーを迎える。長岡、森口組は昨年９月の五輪最終予選で、世界チャンピオンの三浦、木原組に続き出場枠を獲得。昨年１２月の全日本選手権で、初五輪切符を獲得した。日本で史上初めて、ペアで２組が五輪に出場する。

長岡（以下、ゆな）「オリンピックの代表ジャージーに袖を通した時、本当に自分も五輪選手になったんだと実感して。一人でニヤニヤしていました（笑）」

森口（同、すみ）「柚奈ちゃんや、僕をペアに導いてくれた皆さんに感謝の気持ちを伝えにいけた。このジャージーを着て感謝を伝えられて本当に幸せです」

２３年５月に「ゆなすみ」を結成。三浦に憧れてペアを志していた長岡と、経験者で新パートナーを探していた森口が、同年春のトライアウトで運命的な出会いを果たした。

ゆな「澄くんが経験者ということで、陸でリフトを上げてもらった時に『楽しい』という気持ちしかなかった。絶叫系の乗り物は嫌いですが、リフトはただただ楽しかったです」

すみ「何人も参加者がいる中、柚奈ちゃんだけがバッと上がって『この子、すごいな』と。リフトは、自分を信じてくれれば安全な技。柚奈ちゃんは乗った瞬間に『あ、いけるな』という感覚がありました」

結成３季目の今季はＧＰシリーズ２戦連続で４位。全日本選手権は世界選手権３位相当（ＩＳＵ非公認）の２１５・３０点をマークした。「りくりゅう」とは、合宿などで練習をともにしたこともある。偉大な先輩は寛大だったという。

すみ「（りくりゅうの木原）龍一君に（コツを）聞いた時、最初は『なかやまきんに君だよ、きんに君』とあまり使えない（笑）助言を頂きましたが、聞けば『ちょっと、こうなってるんじゃない？』など言ってくれました。とても面倒見のいい、大先輩だなと」

ゆな「（りくりゅうの三浦）璃来ちゃんも大先輩すぎて、気軽にアドバイスなど聞けない存在ですが、本当に困った時は助けてくれました。リフトの上のポジションの取り方や、デススパイラルの時にどうすれば低い姿勢を取れるかなど、快く教えてくれました」

日本史上初めて複数ペアが出場するミラノ五輪。２２年北京五輪は「りくりゅう」が日本勢初の７位入賞だったが、金候補の先輩とのアベック入賞も夢ではない。先駆者ペアに続く。

ゆな「りくりゅう先輩は、日本ペアの道を切り開いてくださった。２人が残してくれた道しるべに、ついていきたいです」

すみ「りくりゅう先輩がペアの未来を切り開いてくださったように、僕たちも、ペアに挑戦できるチャンスを作っていけるような存在になりたい。金メダルを目指している姿を見ながら、一緒に戦いたいです」

偉大な背中を追い、日本フィギュア界に旋風を巻き起こす。

◆長岡 柚奈（ながおか・ゆな）２００５年７月１３日、札幌市出身。２０歳。６歳から屋外リンクのスケート教室に通い、７歳で競技を始める。シングルでは２２年東日本ジュニア１０位、全日本ジュニア２３位。北海道・藤女子高３年時にトライアウトを受け、森口とペアを結成して京都に移住した。趣味はウィンドーショッピング、料理など。１５６センチ。

◆森口 澄士（もりぐち・すみただ）２００１年１２月２９日、京都市生まれ。２４歳。８歳からスケートを始め、シングルで２１年西日本選手権優勝。同年からペアとシングルの二刀流に挑戦。２２年に村上遥奈と全日本選手権優勝、シングルでも７位。２３年５月に長岡柚奈との「ゆなすみ」を結成し、同年全日本選手権を制した。２５年アジア大会は銅メダル。趣味は「おいしいご飯屋さん探し」。１７４センチ。