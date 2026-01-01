突破を図る桐蔭学園高の喜選手＝花園ラグビー場（立石 祐志写す）

１日に大阪府東大阪市で行われたラグビーの全国高校大会で、３連覇を目指す桐蔭学園高（神奈川第１）が準々決勝に進んだ。先発出場したプロップ喜（よし）瑛（あき）人（と）選手（３年）は大阪出身。中学時代のチームメートが在籍する尾道（広島）に快勝し、地元で勇姿を見せる喜選手に、母あづささん（５３）はスタンドから声援を送った。

喜選手が競技を始めたのは小学生のころ。隣県の兵庫を拠点とする芦屋ラグビースクール（ＲＳ）に通い、めきめきと力を付けた。

芦屋ＲＳは多くのリーグワン選手を輩出している強豪チーム。当初は純粋に競技を楽しんでいたが、次第に勝利を渇望するようになった。「自分も高みを目指していいんじゃないか」―。そんな思いが芽生えた喜選手は、関東の強豪大学への進学を見据え、桐蔭学園高の門をたたいた。

安心して送り出したあづささんだが、「過保護に育ててきたから」と愛息の寮生活に一抹の不安もあった。しかし、変哲もない寮生活の一コマがそれを吹き飛ばしてくれた。ある時、寮に荷物を届けた際、部屋をのぞくと、喜選手がチームメートと川の字になって寝ていた。「本当にかわいらしかった」とあづささん。チーム内で仲良くやっている姿に胸をなで下ろした。