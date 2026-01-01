ふっくら、かわいい小鳥の画像がRSK山陽放送に届きました。

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

──この鳥は？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「これは冬の間、私たちの住んでいる平地に下りてくる「ルリビタキ」、という鳥のメスではないでしょうか。冬の森や公園を歩いていると、足元の落ち葉の間から、小さな鳥がひょいと姿を現すことがあります。



派手に鳴くわけでもなく、枝先で目立つわけでもないですが、まるっこい鳥で印象に残る存在かもしれませんね」

ルリビタキってどんな鳥？

──どんな特徴がありますか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ルリビタキは漢字では一般に瑠璃鶲と書きます。瑠璃については名前の通り、上から見ると鮮やかな青みの強い瑠璃色のオスを指すのでしょう」

「しかし、実際に冬の日本の平地で出会う個体の多くは、今回撮影されたようなメスやまだ色づいていない若鳥です。



落ち着いた色合いで、一見すると地味ですが、これこそが多く目にするルリビタキの普段の姿です」

「鶲（ヒタキ）は漢字で書くとちょっと難しく、生活の中ではほとんど見ない漢字ですね。



もうひとつ、ヒタキ科の名の由来に関連して、少し風情のある由来があります。



この仲間の鳥は、ヒッ！チッ！といった、乾いた甲高く硬い地鳴きを出すことが多く、その音が火打石を打ったときの音に似ていると感じられてきました。



昔の人が火を起こす火打石をたたく『火焚き（ひたき）』の音を連想したことから、ヒタキという名が付いたという説があります。

冬の静かな森で聞くルリビタキの声は、ヒッというものですが、ルリビタキの仲間のジョウビタキはまさに『火焚』の名の由来を思い起こさせるような、チッという乾いて澄んだ音のように聞こえますね」

待ち伏せ型のハンター

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ルリビタキはスズメ目ヒタキ科に分類される小鳥で、体長は14cmくらいです。スズメと同じスズメ目ではありますが、スズメに近い仲間のように思えますが少し遠縁です」

「ヒタキ科の鳥たちは、枝や地面でじっと獲物を待ち、昆虫が動いた瞬間にさっと飛び出して捕まえる、いわば待ち伏せ型のハンターでもありますが、飛んでいる虫を空中でキャッチすることもあるフライキャッチャーな一面も持ちます。

ルリビタキは空中で飛ぶ虫を捕まえることもありますが、地面近くで歩いている虫や植物の実や種などを餌にすることが多い鳥で、冬でも地面近くを尾羽をフリフリしながら歩き回り、小さな虫やクモを探してつついています」

冬は平地に下りてくる

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ルリビタキの一生は、季節とともに場所を変える暮らしです。春から夏にかけては、日本では本州中部以北の少し高い山地で繁殖し、地面近くや倒木の隙間などに巣を作ります。



そして、秋が深まると、寒さを避けて標高を下げて平地に下りてきたり、より暖かい南へ移動したりします。



そのため、夏はあまり平地では見られないので、私たちの目には主に冬鳥として渡り鳥のように見えるのですが、海を越えて長距離を移動する渡り鳥というより、快適な環境を求めて標高差や地域差を利用しながら、暑い夏は避暑地で生活をして繁殖をし、寒くなる冬は暖かい場所を求めて平地に下りてきているようですね」

どこにいる？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「冬の間、ルリビタキがよく見られるのは、雑木林や林の縁、公園の下草、神社やお寺の裏山といった場所です。



人目につきにくい環境を好みますが、人を恐れているというわけでもなく、意外なほど人に慣れる個体も多く、じっとしていると向こうから数メートルの距離まで近づいてくることもあります。



ときには庭先などに現れることもあり、餌付けをするとその場所を覚えて何度も訪れてくれるようになる個体もいます」

冬はふっくら

（東洋産業 大野竜徳さん）

「寒い時期のルリビタキは、体を丸くしてふっくらと見えることがあります。

これは丸々と太っているようにも見えますが、羽毛を立てて空気の層を作り、体温を逃がさないようにしているためです。



小鳥たちに共通する、冬を乗り切るための大切な工夫で、スズメ目の鳥らしい姿とも言えます。私たちの身の回りにいるスズメも同じで、冬の間のこのもこもこしてまるまるしている様子を『ふくらすずめ』と呼びます。ふっくら膨れている様子を表していますね」

「ところで、虫の世界にもフクラスズメというヤガ科の大きなガがいて、このガは冬の間は私たちのおうちに入ってきて越冬することがありますのでご注意を。

人を刺したり嚙んだりはしないのですが、おうちが暖かいと寝ぼけて出てきて動き回ってぎょっとしたり、越冬に失敗して部屋の片隅から大きなガの死骸が出てきてがっかりする原因になります」

「おっと、話がそれました。ルリビタキは鳴き声についても、ヒタキ科の仲間の中では控えめな鳥です。冬にはさえずることはほとんどなく、短い地鳴きで存在を知らせる程度。そのため、声よりも動きや仕草で見つける鳥と言えるでしょう



落ち葉の上をちょこちょこと歩き、止まっては尾羽をフリフリ警戒しながら周囲を見渡す。その繰り返しが、観察の大きなヒントになります」

「ルリビタキは、オスの背中は鮮やかな瑠璃色で、脇にオレンジの差し色の入る派手な色で目を引きますが、若鳥やメスはちょっと地味めです。



しかし、冬の静かな澄んだ空気の中、ちょっとした木陰や広場で出会うその姿は、『寒い季節にも、確かに命は息づいている』ということをそっと教えてくれます」