プレミアリーグ 25/26の第19節 クリスタルパレスとフラムの試合が、1月2日02:30にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ジャスティン・デベニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。クリスタルパレスのナサニエル・クライン（DF）のアシストからジャンフィリップ・マテタ（FW）がヘディングシュートを決めてクリスタルパレスが先制。

ここで前半が終了。1-0とクリスタルパレスがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、フラムが選手交代を行う。ケニー・テテ（DF）に代わりティモシー・カスターニュ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

56分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ウィル・ヒューズ（MF）に代わりジェイディー・カンボ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

68分、フラムが選手交代を行う。サンデル・ベルゲ（MF）からトム・ケアニー（MF）に交代した。

80分フラムが同点に追いつく。サシャ・ルキッチ（MF）のアシストからトム・ケアニー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フラムは19分にホルヘ・クエンカ（MF）、46分にヨアキム・アンデルセン（DF）、60分にエミール・スミスロウ（MF）、81分にトム・ケアニー（MF）、88分にティモシー・カスターニュ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-02 04:40:10 更新