「今日がラストチャンスだ」佐野海舟がマインツで突きつけられた“最後通告”【独占告白】
ブンデスリーガのウインターブレイク中（2025年12月22日から26年１月９日）一時帰国した日本代表MFの佐野海舟（マインツ）にインタビューした。
マインツでは朝と晩、カイル（愛犬のトイプードル）と街を散歩する以外はすべてサッカーに集中するという。しかし実際は散歩中もサッカーが頭から離れない。
昨年移籍し全試合に出場、充実したプレーでチーム６位に貢献した。そして25年は日本代表でも存在感を示した。マインツ在籍２年目、佐野は何を思うのか。（取材2025年12月下旬、東京）
------◆-----◆------
「ポジションの特徴で加速と減速を試合中何度も繰り返さなくてはなりません。マインツではそこを意識したトレーニングを続けてきました。このウインターブレイク中（2025年12月22日から2026年１月９日まで）もクラブのランニングメニューは出されますが、それに加速と減速の間で特に大事なアジリティ（俊敏性）、スピードといった部分をプラスする。帰国してもトレーニングの毎日です。今も走り終わってここに来ました。すみません、お待たせして。
試合直後にスタジアムでできることは全てやる。タンパク質の多い食事をしっかり取って、リカバリーや次の試合への準備やケア、お風呂に浸かってリラックスするとかほんとに特別なものは何もないんです。
プロならやるのは当たり前のことばかり、それを一日一日積み重ねるしかない。もっと上手くなりたい、もっと強くなりたいと思っても結局近道はなくってただ当たり前のことを当たり前に毎日積み重ねるだけ。出場時間や走行距離を評価してもらうのはうれしいですが、自分にとって大事なのって、そういう努力を積み重ねられるかどうかなんだと、今はシンプルにサッカーと向き合っています。サッカーができるのは当たり前じゃない。だから当たり前を当たり前に積み重ねられる選手でいたいです」
------◆-----◆------
──２シーズン目に入って少しだけ余裕を持てたでしょうか？
「今、チームの状態は良くないですし（25年12月の中断前で最下位）、今季は昨年と違い自分がプレーで引っ張っていくんだという気持ちは強いです。そういうなかで日程的にも試合数が増え、ヨーロッパで厳しいスケジュールをこなして毎試合ハイパフォーマンスを見せる選手たちって改めて凄いなぁ、どうやったらあぁなれるんだ、と思います。余裕はないですけど、ヨーロッパで戦う難しさとか厳しさを２シーズン目で実感しています。去年はもう必死でしたから」
──マインツに加入してすぐに信頼を手にして６位に大貢献したと思っていましたが…
「全然そんなんじゃなかったですね。大体、自分が１年目から使ってもらえるなんて思ってもいませんでした。自分のプレーが出せてないって自分がよく分かりますから。正直、毎試合終わる度に次はサブに回るんだろうな、プレーの内容からいって当然だよなと考える状態でした。ずっと危機感と焦りがありましたね。
──でも移籍最初のシーズンで全34試合に出場、うち32試合フル出場。走行距離はトップ、デュエル勝利数でも上位と危機感や焦りより手応えのほうが大きいのでは？
「監督（ボー・ヘンリクセン氏、25年12月に成績不振で交代）はモチベーターで毎日何かしらポジティブな声掛けをしてくれました。ミスを怖がらずに持ち味を出してくれ、とか、自分にとってプラスになるポジティブなアドバイスばかりでした。でもそんな監督からとうとう言われたんです」
──何と？
「いいか、今日がラストチャンスだ、って」
──試合前、監督直々に？ 驚いたでしょう？
「それが違ったんです。これがラストチャンスと言われてなぜか吹っ切れた。色々考え過ぎてしまうのが良くないところでもあるんですが、監督に最後だ! と言われてふっと軽くなって…目の前のプレーにものすごく集中できました。ライプツィヒ戦ですね（10月19日に０−２で敗戦）。あの試合が自分の中では大きなきっかけになったと思います」
マインツでは朝と晩、カイル（愛犬のトイプードル）と街を散歩する以外はすべてサッカーに集中するという。しかし実際は散歩中もサッカーが頭から離れない。
昨年移籍し全試合に出場、充実したプレーでチーム６位に貢献した。そして25年は日本代表でも存在感を示した。マインツ在籍２年目、佐野は何を思うのか。（取材2025年12月下旬、東京）
「ポジションの特徴で加速と減速を試合中何度も繰り返さなくてはなりません。マインツではそこを意識したトレーニングを続けてきました。このウインターブレイク中（2025年12月22日から2026年１月９日まで）もクラブのランニングメニューは出されますが、それに加速と減速の間で特に大事なアジリティ（俊敏性）、スピードといった部分をプラスする。帰国してもトレーニングの毎日です。今も走り終わってここに来ました。すみません、お待たせして。
試合直後にスタジアムでできることは全てやる。タンパク質の多い食事をしっかり取って、リカバリーや次の試合への準備やケア、お風呂に浸かってリラックスするとかほんとに特別なものは何もないんです。
プロならやるのは当たり前のことばかり、それを一日一日積み重ねるしかない。もっと上手くなりたい、もっと強くなりたいと思っても結局近道はなくってただ当たり前のことを当たり前に毎日積み重ねるだけ。出場時間や走行距離を評価してもらうのはうれしいですが、自分にとって大事なのって、そういう努力を積み重ねられるかどうかなんだと、今はシンプルにサッカーと向き合っています。サッカーができるのは当たり前じゃない。だから当たり前を当たり前に積み重ねられる選手でいたいです」
------◆-----◆------
──２シーズン目に入って少しだけ余裕を持てたでしょうか？
「今、チームの状態は良くないですし（25年12月の中断前で最下位）、今季は昨年と違い自分がプレーで引っ張っていくんだという気持ちは強いです。そういうなかで日程的にも試合数が増え、ヨーロッパで厳しいスケジュールをこなして毎試合ハイパフォーマンスを見せる選手たちって改めて凄いなぁ、どうやったらあぁなれるんだ、と思います。余裕はないですけど、ヨーロッパで戦う難しさとか厳しさを２シーズン目で実感しています。去年はもう必死でしたから」
──マインツに加入してすぐに信頼を手にして６位に大貢献したと思っていましたが…
「全然そんなんじゃなかったですね。大体、自分が１年目から使ってもらえるなんて思ってもいませんでした。自分のプレーが出せてないって自分がよく分かりますから。正直、毎試合終わる度に次はサブに回るんだろうな、プレーの内容からいって当然だよなと考える状態でした。ずっと危機感と焦りがありましたね。
──でも移籍最初のシーズンで全34試合に出場、うち32試合フル出場。走行距離はトップ、デュエル勝利数でも上位と危機感や焦りより手応えのほうが大きいのでは？
「監督（ボー・ヘンリクセン氏、25年12月に成績不振で交代）はモチベーターで毎日何かしらポジティブな声掛けをしてくれました。ミスを怖がらずに持ち味を出してくれ、とか、自分にとってプラスになるポジティブなアドバイスばかりでした。でもそんな監督からとうとう言われたんです」
──何と？
「いいか、今日がラストチャンスだ、って」
──試合前、監督直々に？ 驚いたでしょう？
「それが違ったんです。これがラストチャンスと言われてなぜか吹っ切れた。色々考え過ぎてしまうのが良くないところでもあるんですが、監督に最後だ! と言われてふっと軽くなって…目の前のプレーにものすごく集中できました。ライプツィヒ戦ですね（10月19日に０−２で敗戦）。あの試合が自分の中では大きなきっかけになったと思います」