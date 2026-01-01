「日本サッカー界に衝撃的なニュースだ」出場ゼロの21歳日本代表が半年で“放出”か！海外メディアは驚き「日本は騙された」
25年夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、まだ公式戦デビューを果たせていない。
その日本代表DFが今冬に放出される可能性があるようだ。地元メディア『フットボール・ロンドン』が、クラブがレンタル移籍を検討していると報じた。
この報道を受けて、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「日本がトッテナムに騙された。ヤン・ミンヒョクのようにレンタル移籍と言われた21歳の有望株、ファーストチームデビューならず」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「日本サッカー界に衝撃的なニュースが飛び込んできた。トッテナムの内部事情に精通するフットボール・ロンドンのアレクシス・ゴールド記者は、同クラブが新加入選手のレンタル移籍を検討していると明かした」
同メディアは「夏の移籍市場でトッテナムに加入した高井は、次世代の日本サッカーを担う重要な選手だ。トッテナムは将来性を高く評価し、Jリーグ史上最高額となる移籍金500万ポンドという大胆な投資を決断した」と強調。昨冬にトッテナムに加入し、すぐローンに出された韓国代表の逸材を引き合いに出し、「ヤン・ミンヒョクとは異なる道を歩むと予想されていた」「しかし、期待通りにはいかなかった」と続け、こう締め括っている。
「高井はシーズン半ばまでトップチームで１秒たりとも出場していないため、トッテナムは急遽、彼をレンタル移籍させることを決断した。北中米ワールドカップで日本代表入りも視野に入れているDFの高井は、再び突然の変化に直面することになりそうだ」
ただ、そのワールドカップ出場のためにはプレータイムの確保が最重要。レンタル移籍はむしろポジティブな要素が多いとも言えそうだ。
