¡¡ÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î¾ÍèÅª¤ÊÊü±Ç¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò¤¬¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊü±Ç¸¢¤Ï¹âÆ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤êÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¡£ÊüÁ÷¶É¤è¤ê¤â»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò¤ÎÂæÆ¬¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤Î¹ñÊÌÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¡×¤ò¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¸å¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤À¡£Âç¼êÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î²ñ°÷³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¾ò·ï¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ê¤é²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÄ¹Ç¯Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¹â»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÇ®¶¸¤¹¤ëµ©Í¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡££×£Â£Ã¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¡¢¸ÞÎØ¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¤ï¤º¤«£²Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¤«¤ÄËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬É¬¤º¸«¹þ¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬Íí¤ß¡¢Ä¾¶á¤ÇÊü±Ç¸¢¤Î³ÍÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¶¥É¥ëÈ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¢¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÆ°²èÇÛ¿®²ñ¼Ò¤¬¾ÍèÅª¤ÊÊü±Ç¸¢¤Î³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¡£²¾¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤ÇÊü±Ç¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð²ñ°÷¿ô¤ÎµÞÁý¤¬³Î¼Â¤Ç¡ÖÇ¯´Ö£µ£°²¯±ß°Ê¾å¡¢£±£°Ç¯¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Áí³Û£µ£°£°²¯±ß¤¬´ðËÜ¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦µðÂç¥Þ¥Í¡¼¤¬Æ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£²£±¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢£²Æü¤Ë±ýÏ©¡¢£³Æü¤ËÉüÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ç®Àï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¾¦¶ÈÅª²ÁÃÍ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£