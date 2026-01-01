¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðÂç¡¡¿·ÂÎÀ©½é£Ö¤Î¥«¥®¤Ï±ýÏ©¡Ä¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¡Ö£²Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£¶²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î¶ðÂç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿£´Ç¯À¸¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é£Ö¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú·²Íº³äµò¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à£¶¶¯¤¿¤Á¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¡Û½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ï¤È¤â¤ËÁí¹ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¼ç¾¡¦»³ÀîÂóÇÏ¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£´Ç¯¡Ë¤Î£´ËÜÃì¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ö²Æ¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤¬²Æ¹ç½É¤Ë¤½¤í¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÃæ´ÖÁØ¤ÎÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÏÁª¼êÁØ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¨¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¶ðÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Î£¶¶¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¡Ê£¶£·¡Ë¤â¡Öº£Ç¯¤Ï·ë¹½¡¢·ãÀï¤À¤È»×¤¦¡£½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ò¸«¤Æ¤â·ë¹½¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡¡¢Ãæ±ûÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤ÎÁª¼êÁØ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ü¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç³Ø¤¢¤¿¤ê¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï±ýÏ©¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÍÎÏÁª¼ê¤òÇÛÃÖ¡£Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¤â£³ÈÖ°ÊÆâ¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡Ê¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤ò¡Ë£²Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÉüÏ©¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¡ÖÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëº´Æ£¤Ï£²¶è¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ¤À¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç¤âºä¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºä¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÎÁ°¤è¤ê¤â½µ¤Ë£²£°¡Á£³£°¥¥í¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Áö¤Ã¤ÆÂ¾¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë±ýÏ©¤Ç¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£