¡Ú¥Î¥¢¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¡¡Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâ¤Ç¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤â¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥È½Ð¾ì¤ÎàÈ¿¾ÊÅÀá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ï£±Æü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë£Â£Õ£Ó£È£É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼à£Øá¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤«¤éÀµÂÎ¤Ï¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼ÂºÝ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¾ìÆâ¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÆâÆ£¥³¡¼¥ë¡×¤¬È¯À¸¡£»î¹ç¤Ç¤â´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢·ý²¦ÁÈ¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Âè£·£¶Âå£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë£Â£Õ£Ó£È£É¤È¤È¤â¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤·¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬¼Â¤ËÌó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ï£²Æü¤Ë´ØÀ¾¤Ç»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç²ñ¸å¤ÏÂçºå¤ØµÞ¹Ô¡£°ÜÆ°¸å¤Î¿¼Ìë¤ËÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¤Æþ¾ì¶Ê¡Ê¡Ö£Å£Ì¡¡£Ã£Ï£Í£É£Å£Î£Ú£Ï¡×¡Ë¤ÇÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÂç¡ØÆâÆ£¥³¡¼¥ë¡Ù¤¬Ê¹¤±¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¤Ï¤É¤³¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿ô¤â°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼¤á¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü»î¹ç¤·¤Æ¤ß¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ»þÂå¤ËÇ¯´Ö£±£°£°²¿½½»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢»î¹ç´ª¤ÎÆß¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤³¤³¤Ë¥¥Ã¥Á¥ê¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥×¥í¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È·ÑÂ³»²Àï¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼ÅöÆü¤Þ¤Çà£Øá¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ÆâÆ£¤Ï¡ÖÅú¤¨¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê¤¬»²Àï¡Ë¤È½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤Î»þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â£Ø¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¡ØÆâÆ£¤«¤Ê¡©¡Ù¡ØÆâÆ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¡¢£Ì£Ô£Ê¤ÎÏÃÂê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î£Ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¾ì¤Î»þ¤Î´¿À¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø£Ø¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿Äï»Ò¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹µ¼¼¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿ÅÙ¤â¤³¤Á¤é¤Î¹µ¼¼¤ËÍè¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¡¢¹µ¼¼¤ËÍè¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À£³¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÏÈó¾ð¤Ë²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥Èµ¢´Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ÅÅÏÃ¼èºà¤È¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤¦¤À¡¢º£ÅÙ½Ë¾¡²ñ¤È¿·Ç¯²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆâÆ£¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÅÅÇÈ¤¬µÞ·ã¤Ë°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÌÏÃ¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£