冬場、暖房をつけるときに「A/Cスイッチ」も同時に押している……そんな人は少なくないかもしれません。

しかし、この行為は車の燃費悪化につながるようです。

では、そもそもA/Cスイッチにはどのような役割があるのでしょうか。

「A/Cスイッチ」の主な役割は冷房と除湿の作動にアリ

冬場のドライブでは、車内を暖めるためにヒーターを使用します。

その際につい習慣的に「A/Cスイッチ」を同時に押してしまう人は少なくないかもしれませんが、実はこの行為は、A/Cスイッチの本来の役割から見ると正しい使い方ではありません。

そもそも、A/Cスイッチの役割は、「冷房」と「除湿」を作動させることにあります。

これをオンにすると、エアコンの冷媒を循環させるためのコンプレッサーが作動し、空気を冷やすと同時に空気中の水分を取り除きます。

つまり、A/Cはあくまで冷風をつくる機能と除湿する機能に特化したスイッチであり、「暖房を強くする」「車内を早く暖める」といった効果は持っていないというわけです。

それもそのはずで、クルマの暖房はエンジン熱やヒートポンプなどを利用して車内に温風を送り込むしくみのため、冷媒を使うA/C機能とはまったく別のシステムで動いています。

したがって、暖房を使う際にA/Cスイッチをオンにしても、温風の量や温まり方が変わるわけではありません。

とはいえ、暖房使用時にA/Cを押すメリットがまったくないのかといえば、例外的に必要となる場面はあります。

それが、「除湿が必要なとき」です。

とくに冬場は外気温との温度差により車内の湿度が高くなり、フロントガラスが曇りやすくなるため、デフロスターとA/Cスイッチをオンにして湿気を効率よく取り除き、視界をクリアにすることが推奨されています。

燃費悪化!? A/Cスイッチのつけっぱなしには要注意

前述のように、A/Cスイッチには冷房や除湿をおこなうためのコンプレッサーを作動させる役割があります。

このコンプレッサーはエンジンや駆動用モーターの力を使って動くため、一般的に、オンにしたまま走行するとエネルギー消費が増えます。

つまり、A/Cスイッチをつけっぱなしにすると燃費が悪くなるというわけです。

こうした背景から、環境省が公開している「エコドライブ10のすすめ」でも、暖房のみが必要なときはA/Cスイッチをオフにすることが推奨されています。

また、A/Cを切っても暖房の性能が落ちるわけではなく、車内を暖めるための能力はそのまま維持されます。

くわえて、不要なコンプレッサー作動を避けて効率よく暖房を使える点で合理的といえるでしょう。

なお、デフロスター機能をつけっぱなしにして走行することも、不要なエネルギー消費が続いてしまい燃費に悪影響を与えかねません。

そのため、視界が確保できた段階で早めにオフにすることがポイントといえます。

デフロスター機能もA/Cスイッチと同様に、状況に合わせて必要なときだけ使用することで、車の負担を抑えることにつながります。

まとめ

燃費を悪化させないためには、こうした装備の仕組みや働きを正しく理解して適切に使い分けることが重要といえるでしょう。

寒い季節も快適に、そして効率よくドライブを楽しむためにも、A/Cスイッチやデフロスターの使いどころを意識しておきたいところです。