ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日に開幕する。４年に１度のビッグイベントに向け、ノルディックスキー・ジャンプ女子の１８年平昌五輪銅メダリスト、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝がスポーツ報知の単独インタビューに応じた。あでやかな振り袖姿で五輪への思いを語った。選出されれば４度目、２０代最後となる氷と雪の祭典へ臨む。（取材、構成＝松末 守司）

目にもまぶしい振り袖に身を包み、新年の誓いを立てた。高梨は、五輪イヤーの幕開けとなる２６年の思いを、迷いなく「与えられるパフォーマンス」と色紙にしたためた。振り袖を着るのは「いつ以来だろう」と自身も忘れるくらいだが、自ら持参した２着の中から「こっちかな」。総絞りで青を基調とした華やかさのなかに芯の強さを感じさせる一枚を選んだ。

普段のジャンプスーツのイメージとは一変、厳かな雰囲気を身にまといながら、確かな口調で決まれば４度目となる大舞台への思いを口にした。その決意こそが４年間、胸に刻み続けてきた飛ぶ理由だ。

「いつも支えてくれる人たちに楽しんでもらえるようなパフォーマンスを目指して頑張りたい」

４年前の２２年北京五輪は、混合団体でスーツの規定違反で失格となった。今も「乗り越えられてはいない」と自身にも大きな影を落とし、一時は引退にさえ傾いた。その沈む心をすくい上げてくれたのがファンの声。ＳＮＳに広がる励ましの言葉の一つ一つを勇気に変え、ジャンプ台に戻った。

「やめることも考えたが、逃げることになる。応援してくれる人がいることが私の一番の強み。飛び続けることで何かを返せれば」

４年に１度の五輪。思うような結果を残せてはいない。たった十数秒ですべてが完結してしまう屋外競技は自然を相手に闘う。風の強弱は数秒で変わり、一瞬で積み上げた４年間が崩れてしまう不可抗力の要素が多い。過去、何度もその憂き目に遭ってきたが、「結果には絶対に理由があると思っている。終わりがない戦いだけど、そこを突き詰めることが、私のやるべきこと」と受け止めている。

昨季２４―２５シーズンから、足を前後して着地するテレマーク姿勢の飛型点の比重が増した。対応に苦しみ出場１４季目で初めて表彰台に立てなかったが、練習だけでなく、私生活でもテレマークを意識し、体に染みこませ改善に取り組んだ。技術一つでも妥協はしない。４年間、膨大な時間を費やし「自分のジャンプ」を追い求めた。「点と点が線になりつつある」

２０代最後の五輪が迫ってきた。今大会から女子もラージヒルが加わり、ノーマルヒル、混合団体と３種目のメダル候補として挑む。「メダルを取らないと見てはもらえない。自己満ではだめ。表彰台に乗っている姿を見せたい」。ジャンプ人生二十数年で培ってきたすべてをかけて、輝くメダルを感謝に変えてみせる。

◆高梨の五輪ＶＴＲ

▽１４年ソチ大会 直前までのＷ杯で１０勝を挙げるなど圧倒的強さで本番に臨んだ。１回目は１００メートルで首位と２・７点差の３位につけたが、２回目は９８・５メートルと飛距離を伸ばせず４位。金メダルのフォクト（ドイツ）と４・４点差、３位のマテル（フランス）とは２・２点差だった。

▽１８年平昌大会 ルンビ（ノルウェー）、アルトハウス（ドイツ）との三つ巴で、Ｗ杯総合３位で迎えた。１回目１０３・５メートルでルンビ、アルトハウスに次ぐ３位。２回目も同じ距離で順位を死守して、ジャンプ女子で史上初の五輪メダル（銅）を手にした。

▽２２年北京大会 個人ＮＨは１回目９８・５メートル、２回目１００メートルを飛んだが４位にとどまった。続く新種目の混合団体に佐藤幸椰、伊藤有希、小林陵侑と臨んだ。１回目に１０３メートルを飛んで暫定首位だったものの、スーツの規定違反により失格。それでも、諦めず２回目も飛んで９８・５メートル。結局、日本は４位だった。

◆高梨 沙羅（たかなし・さら）１９９６年１０月８日、北海道・上川町生まれ。２９歳。小学２年で競技を始め、２０１２年Ｗ杯蔵王大会で日本女子初制覇。上川中、グレースマウンテンインターナショナル、日体大を卒業。五輪は１４年ソチ大会４位。１８年平昌大会は同種目で日本女子初の銅。２２年北京大会は個人、混合団体ともに４位。Ｗ杯男女歴代最多となる通算６３勝、１１６度の表彰台。趣味はカメラ。１５２センチ。