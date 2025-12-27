「愚かすぎる」「血迷った？」元日にもたらされた“世界王者”の衝撃発表にネット紛糾！「希望が何一つない」「もう終わりですこのクラブ」
プレミアリーグの強豪チェルシーは１月１日、エンツォ・マレスカ監督の解任を発表した。
就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠達成に導いた。今季は首位アーセナルに15ポイント差をつけられているものの、プレミアリーグでは５位。チャンピオンズリーグでは13位だった。
迷走していたチェルシーを短期間で再建しただけに、まさかの更迭にインターネット上では次のような声が続々と上がった。
「マレスカ解任って血迷った？」
「まじか」
「愚かすぎる」
「１／１に監督解任はマジでチェルシー過ぎて草」
「チェルシーフロントマジで変わってくれ おまえらが変わらんと強くなれない」
「新年早々解任で泣ける」
「もう終わりですこのクラブ」
「ほんとにやめたの？１月１日の偽エイプリルフールかと思ってた」
「マジかよ。チェルシーはすげえことするやん」
「まじでもう心配でしかない まーた暗黒期見るのか？」
「マレスカが解任されたことでどんな悲劇が待ってるんやろうな 希望が何一つない」
「ありがとう。すごい好きな監督でした」
このタイミングでの政権交代に異論が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」
就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠達成に導いた。今季は首位アーセナルに15ポイント差をつけられているものの、プレミアリーグでは５位。チャンピオンズリーグでは13位だった。
迷走していたチェルシーを短期間で再建しただけに、まさかの更迭にインターネット上では次のような声が続々と上がった。
「マレスカ解任って血迷った？」
「まじか」
「愚かすぎる」
「１／１に監督解任はマジでチェルシー過ぎて草」
「チェルシーフロントマジで変わってくれ おまえらが変わらんと強くなれない」
「新年早々解任で泣ける」
「もう終わりですこのクラブ」
「ほんとにやめたの？１月１日の偽エイプリルフールかと思ってた」
「マジかよ。チェルシーはすげえことするやん」
「まじでもう心配でしかない まーた暗黒期見るのか？」
「マレスカが解任されたことでどんな悲劇が待ってるんやろうな 希望が何一つない」
「ありがとう。すごい好きな監督でした」
このタイミングでの政権交代に異論が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」