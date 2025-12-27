サンダーランドvsマンチェスター・C スタメン発表
[1.1 プレミアリーグ第19節](スタジアム・オブ・ライト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 3 デニス カーキン
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 12 エリエゼル・マイエンダ
MF 24 シモン・アディングラ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 33 レオ・イェルデ
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 14 ロメイン マンドル
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 57 T. Tutierov
監督
レジス・ルブリ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
MF 63 D. Mukasa
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 92 R. Heskey
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります