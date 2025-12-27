リオ五輪日本代表

女子バスケットボール、リオデジャネイロ五輪、パリ五輪日本代表の吉田亜沙美が12月31日、自身のインスタグラムで癌を患っていたことを明かした。昨夏に発覚し、手術も受けたという。「大袈裟ではなく癌だと告げられた時は死を覚悟しました」などと告白している。コメント欄には「病魔と闘っていたなんて知らなかった」「ずっとずっと応援してます。でも無理しないでね」と驚きの声やエールが続々と寄せられている。

38歳の吉田は「2025年 私にとって幸せな出来事と辛い出来事が重なった年となりました」との書き出しで31日の深夜にインスタグラムを更新。「幸せな出来事はコアラーズの仲間に出会えたこと」と、まずは昨年7月に加入したWリーグ・三菱電機コアラーズの仲間への思いと感謝をつづった。

続けて「そして辛い出来事は、今年の夏に私自身、癌が見付かり治療、療養していました」と告白。「これは大袈裟ではなく癌だと告げられた時は死を覚悟しました。それと同時にもうBASKETが出来なくなるんだと絶望でした」「どうしたら良いのか分からず、ただただ視界が真っ暗になりました」「頭が追いつかず、涙を堪えながら落ち着こうと自分に言い聞かせてました」などと振り返った。

入院して手術を受け、実家で療養後にチームに合流。「お医者さんからは不可能ではないと思うが復帰できるかは分からないと。手術した場所が場所なだけに心配だと」と言われたことを告白。それでも「リハビリが停滞したりの時もありましたがteamの理解とサポートのおかげで無事に復帰することが叶いました。復帰できないかもしれないと思っていたので本当に嬉しかったです」と感激をつづった。

「癌のこと、病気になったこと公表するのとても悩みました。本当に今日のギリギリまで悩みました。ただ私と同じように病気で苦しんでる方や怪我で苦しんでいる方に私がコートを走り回っていることで一歩踏み出す勇気になってもらえたらなという想いでお伝えすることを決めました！」と投稿に込めた思いを明かした吉田。コメント欄には驚きの声やエールが続々と寄せられた。

「本当にかっこいい！ 公表してくれた事も含めいつもたくさんの勇気とやる気をもらってます！ ずっとずっと応援してます。 でも無理しないでね」

「ずっと応援しています 吉田選手、格好いいです どうかご自愛ください」

「思い切って伝えてくれてありがとう。知らなかった、ごめんね。胸がいっぱいです。いつも思い寄せてます。いつ何時でも応援してます」

「これからも応援してます 凄い人です」

「こんな出来事があったなんてびっくりしてますが、これからもリュウさんのことずっと応援してます！！」

「病気のこと、はじめて知った。正直びっくりしたし、心配。でも、りゅうの強さも分かってるし、りゅうなら大丈夫だって思ってる」

「病魔と闘っていたなんて知らなかった。今こうして報告してくれること、本当に嬉しい。ずっと応援していますよ」

吉田は三菱電機コアラーズに所属。12月6日のSMBC戦で復帰し、今季はここまで6試合に出場している。



（THE ANSWER編集部）