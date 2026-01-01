川崎愛を深める第2弾企画！アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」

株式会社アトレが運営するアトレ川崎にて、2026年1月2日(金)から1月31日(土)までの期間、プロモーションイベント「川崎を推す冬！I♡川崎」が開催されます。

2025年夏に好評を博した「I♡川崎」の第2弾として、川崎愛をさらに深める企画が満載です。

アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」

開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)

開催場所：アトレ川崎 各所

アトレ川崎にて、川崎の魅力を再発見し、地元愛を深めるイベント「川崎を推す冬！I♡川崎」が開催されます。

期間中は、川崎名物をモチーフにした限定カプセルトイの展開や、アトレ川崎限定商品の販売、スタンプラリーなど、多彩なコンテンツを用意。

さらに、川崎を愛するキャラクター「チョリ山チョリ男」の来店イベントや、新春を祝う獅子舞演舞、だるま作りワークショップなども行われ、街全体で「川崎推し」の熱気を高めます。

I♡川崎カプセルトイ企画

川崎の名店などをモチーフにしたキーホルダーや缶バッチが当たるカプセルトイが登場。

地元愛をアピールできる限定アイテムを手に入れるチャンスです。

実施期間：2026年1月23日(金)〜25日(日)

時間：各日11:00〜17:00

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

参加条件：1回参加につき、当日のお買い上げ税込3,000円以上のレシート提示（合算可）

アトレ川崎限定商品・川崎にまつわるアイテム

期間中、アトレ川崎でしか手に入らない限定商品や、川崎にちなんだアイテムが各ショップで販売されます。

この企画のために作られた特別な商品も登場し、ショッピングを通じて川崎の魅力を感じられます。

開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)

500円クーポンがもらえる！スタンプラリー

「I♡川崎館内ポスター掲載商品」を購入するとスタンプがもらえます。

異なるショップでスタンプを2個集めた先着100名に、アトレ川崎で使えるアトレ公式LINE限定500円デジタルクーポンをプレゼント。

※クーポン取得にはアトレ公式LINE友だち追加が必要です。

チョリ山チョリ男来店！

川崎を盛り上げる「くずもちの妖精」、チョリ山チョリ男がアトレ川崎に登場。

アトレ公式LINE友だち追加で「チョリ山チョリ男 アトレ川崎限定ステッカー」がもらえます。

開催日：2026年1月18日(日)

時間：11:00〜 / 13:00〜 / 14:00〜（各回30分程度）

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

新年を祝うイベント

【獅子舞演舞】

新年の挨拶として、獅子舞が館内を巡り幸運を届けます。

実施日：2026年1月2日(金)

時間・場所：13:00〜（1F ツバキひろば）、14:00〜（7F ボヌールひろば）、15:00〜（1F ツバキひろば）

【だるま作りワークショップ】

川崎大師の「だるま市」にちなんだ、だるま作り体験ワークショップを開催。

実施日：2026年1月2日(金)

時間：13:45〜 / 14:15〜 / 14:45〜 / 15:15〜

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

参加条件：当日のお買い上げ税込1,000円以上のレシート提示（合算可）で1名参加可能

川崎への愛と感謝が詰まった、2026年の幕開けにふさわしいイベント。

アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」の紹介でした。

