º£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¹ç°Õ¡¡À¾Éð¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤Ï3Ç¯·ÀÌóËþÎ»¤ÇÌó16²¯±ß¡¢ºÇÂç17²¯±ßÄ¶¡¡¸º³Û¤Î¥±¡¼¥¹¤â
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯Ã´Åö¥Á¥ã¥ó¥é¡¼¡¦¥í¡¼¥àµ¼Ô¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÅ·â¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ë¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤è¤êÄ¹´ü·ÀÌó¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌó²ò½ü¡ËÉÕ¤¤Î¹âÇ¯Êð¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7800±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨100¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ì¤Ð300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯7100Ëü±ß¡Ë¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÐÍè¹âÉÕ¤¤Ç¡¢Áí³Û¤ÏºÇÂç6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯9100Ëü±ß¡Ë¡¢ÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹â¤¤Ê¿¶ÑÇ¯Êð2100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó32²¯9700Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÅê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¥È¥Ã¥×¤Î»³ËÜ¤Ï12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡Ê·èÄê»þÌó462²¯±ß¡Ë¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Êð2700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯5000Ëü±ß¡Ë¡£
¡¡3Ç¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À¾Éð¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤Ï997Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó15²¯6600Ëü±ß¡Ë¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë100¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤Î½ÐÍè¹â¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð1132.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯7800Ëü±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢½ÐÍè¹â¤ò¥¯¥ê¥¢¤»¤º1Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌó²ò½ü¡Ë¤¹¤ì¤Ð360ËüË¡ÊÌó5²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¸º³Û¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£