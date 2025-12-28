Hey! Say! JUMP「カウコン」披露曲イントロでの失敗告白「カンカンしか言えませんでした」先輩との交流秘話も【Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say】
【モデルプレス＝2026/01/02】Hey! Say! JUMPが、全国4都市を回るコンサートツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」を開催。ここでは、1月1日17時より行われた東京ドーム公演でのMCの一部を紹介する。
MCでは、新年1発目のライブであることから「新年あけましておめでとうございます！」とファンに挨拶。「今年もよろしくね」と伊野尾慧がメンバーに投げかけると、有岡大貴は「うれしんねん！」と返答。メンバーが「いいですね〜」「初スベリということで（笑）」と次々と口にする中で、伊野尾はすかさず「今日はたのしんねんですね！」とフォローし、「あなたはもしかしてちんねんさんですか？」と知念侑李に問いかけ。知念は「あ〜そうですね〜（笑）！」と答え笑いを誘った。
話は12月31日に3年ぶりに行われた「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」へ。有岡が「僕たちが『カウントダウンライブ』で先輩にしてもらったことは、下に受け継いでいかないといけない」と話すと、メンバーからは「例えば？」と質問が。有岡は「ケータリングに来る子全員に『年越しそば食え！』ってひたすら言い続けました（笑）」「かつて少年隊の植草（克秀）さんに言われてきたことを、下の子にやっていかなきゃなと思って…」と植草の役割を引き継いだと明かした。
その一部始終を見ていたという伊野尾は「結構な人数に言ってたんだけど、言ってなかった人がいたね」と暴露。有岡は「なぜか分からないけど、（Kis-My-Ft2）横尾（渉）くんにだけ言えなかった、怖いとかじゃないんだけど、優しいの知ってるんだけど（笑）」といい、「あと（NEWS）加藤（シゲアキ）くんにも言えなかった（笑）」と仕事の話をしていたため声をかけられなかったと回顧した。高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）は「俺が『言え！』って言ったんだけど、『無理無理！』って」と当時の状況を明かし、有岡も「なんでって訳じゃないんだけど、僕の中でストッパーが…」と振り返っていた。
「COUNTDOWN CONCERT」でHey! Say! JUMPが最初に披露したのは「encore」。山田涼介は同曲について「JUMPでかまそうぜってなって。伊野尾ちゃんが歌って、イントロ始まったら『除夜の鐘カンカンいっちゃおうよ』となって、すっごく打ち合わせに打ち合わせを重ねた」と、伊野尾が「eek！！」のサビ前で叫び話題となった台詞「除夜の鐘カンカン」を言おうとしていたと告白。「高木が笑わずに歌えるかの確認もした」と念入りに準備までしていたのだが、本番で伊野尾は「私、カンカンしか言えませんでした…」とタイミングを失敗してしまったと明かした。
伊野尾は反省も踏まえて本番の映像を確認したというが「カンカンって言ってる瞬間、すごいヒキの映像だった。本当にゆく年くる年みたいな（笑）」と口に。また「山田と大ちゃんも変な顔だった（笑）」と話し「本当に申し訳ない…。また、今年の年末お会いしましょう！除夜カンお兄さんとお会いしましょう！」と意気込んだ。MCでは本番でやりたかったというイントロの台詞をデモンストレーションで披露する場面もあった。
さらに、八乙女光はX（旧Twitter）アカウントを開設したことを発表。メンバーも知らなかったようで「えー？！」と驚きの声を上げた。八乙女は「一番最初にフォローしてくれた人は薮（宏太）」といい、「薮に『X始めたんだ！』」とアピールしたと明かした。
グループ内ですでに個人Xを開設している薮は、Xを扱う上での注意として「Xはすぐ呟けるから、怖い」「心無い言葉とか、あと、なぜか『八乙女くん』『光くん』じゃなくて『八乙女』『光』って言われる。なぜ私たちはネットで呼び捨てにされる（笑）？」と疑問を提示しつつも「という気持ちはあるけど、そこは抑えて、親しみを込めて呼んでいただいている（笑）」とアドバイスをしていた。（modelpress編集部）
2025年11月26日に発売した12枚目のオリジナルアルバム「S say（エッセイ）」を引っ提げて、12月13日福岡PayPayドーム公演を皮切りに開催された同ツアーは、全国4都市10公演で46万人を動員予定。アルバムのコンセプトからコンサートの細部に至るまでの演出をメンバーの有岡が担当し、新曲から懐かしの楽曲までを詰め込んだ、シンフォニックで没入感の高いライブに仕上がっている。
