【なだれ注意報】鳥取県・倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表（雪崩注意報） 2日04:04時点
気象台は、午前4時4分に、なだれ注意報を倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表しました。
鳥取県では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■鳥取市南部
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■倉吉市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■若桜町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■智頭町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■八頭町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■三朝町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■琴浦町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■大山町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて注意