気象台は、午前4時4分に、なだれ注意報を倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表（雪崩注意報） 2日04:04時点

鳥取県では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■鳥取市南部
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■倉吉市
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意

■岩美町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■若桜町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■智頭町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■八頭町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■三朝町
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意

■琴浦町
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意

■大山町
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報【発表】
　3日にかけて注意