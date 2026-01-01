Hey! Say! JUMP （山田涼介、知念侑李、有岡大貴、郄木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太）が、全国4か所を回るコンサートツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』東京ドーム公演を、2026年元日に開催。

本ツアーでは、グループ初の「オーケストラ」とのコラボや、来月発売の36枚目のシングル『ハニカミ』が初披露となりました。





7人はそれぞれ、高く舞い上がる噴水に囲まれて登場。

郄木さんは“2026年こんにちはー！最初のデート楽しんでいきましょう”と新年の甘い挨拶を送り、5.5万人のファンから黄色い歓声が上がりました。



有岡さんは“皆とこうして新年を過ごせるなんて嬉しいね。うれ新年！”と、ダジャレを披露。メンバーは、“いいですね〜”とノリながら、伊野尾さんが“なんだか今日は、たの新年ですね〜”と盛り上げると、すかさず知念さんが前に。それを見た山田さんは“あなたはもしかして、ちんねん（知念）さんですか！？”とイジり、開場の笑いを誘いました。



八乙女さんは、本番30分前にXを始めたばかりだそうで、“1番最初にフォローしてくれた人、薮。（薮に）「X始めたんだ！公式マークも付いた！」って（報告した）”と、満面の笑み。メンバーで唯一Xを始めていた薮さんは“今は『リツイート』って言わないから。『リポスト』って言うの”とドヤ顔でXの最新事情を教え、郄木さんは“嫌だな〜。おじさんになってる（笑）”と、「やぶひか」のやり取りに笑いながらツッコみました。



MCの後半では、有岡さんがふと“知念しゃべったっけ？”と尋ねる場面も。知念さんは“個人的には喋ってるんだけど、印象に残ってないってことだね...”と、悲しそうに呟き、笑いが起こりました。



メンバーはそんな知念さんを気遣い、“知念漫談やろう！”と提案すると、それまで口数が少なかった姿から一転、“僕のピンク（メンバーカラー）は、「健全ピンク」という名前でやらせていただいてまして”と、ステージを歩きながら漫談開始。“さあ皆さん、2026年になりましたが、目標を持って今を生きていますでしょうか？僕たちの姿が、付いてきてもらいたい背中だと思ってもらえるように我々、20周年に向けて頑張って行こうと思いますので、しっかり付いてきてください”と、1人でステージを往復する間、よどみない漫談を披露しました。



この姿にメンバーも、“ブラボー！”と拍手を送り、伊野尾さんは“いいもん見せてもらった！”と感服。山田さんは“大人になったね〜。でもお客さんと1回も目合わせてないでしょ（笑）”と見抜き、知念さんは“会話は出来ません”と、人見知りは克服できていないようで、「ひとり喋りキャラ」を確立していました。



