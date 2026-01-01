あの、2025年は「楽しい流行りが多くて、カワイイに包まれて嬉しかったです」

歌手・タレントのあのが、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。2025年は「楽しい流行りが多くて、カワイイに包まれて嬉しかったです」と振り返った。



“2025年を総ざらい！女性がスルーできないニュース”のコーナーに登場したあのは、「ルーズソックスとかたまごっちとか、平成で流行ったものがリバイバルして流行ってた」と、“平成女児カルチャー”をスルーできないニュースとして挙げ、「ボクの周りも、すっごいみんなシール交換とかやってて。会話とか、人見知りしちゃってなかなかできないんですけど、シール交換を通すと、自然と『これカワイイ』とか会話が生まれる」と語る。



また、ルーズソックスについても「毎年、衣装に取り入れたり、私服に取り入れたりしてて大好きだったので」と話し、「なんか2025年は楽しい流行りが多くて、カワイイに包まれて嬉しかったです」と語った。