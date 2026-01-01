限定グッズやノベルティも！アトレ「おジャ魔女どれみ ウィンターカーニバル」

アトレが、2026年1月2日(金)より「おジャ魔女どれみ」とコラボレーションした「アトレウィンターカーニバル」を開催。

放映25周年を迎えた「おジャ魔女どれみ」が商業施設とコラボレーションするのは今回が初めて！

アトレ限定デザインのノベルティ配布やふるまいイベント、グッズ販売などが実施される一大イベントです。

アトレ「おジャ魔女どれみ」ウィンターカーニバル

実施期間：2026年1月2日(金)〜2026年1月31日(土)

※アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレヴィ東中野は1月3日(土)開始

対象館：アトレ恵比寿、アトレ大船、アトレ吉祥寺、アトレ目黒、アトレ五反田、アトレ大森、アトレ大井町、アトレ浦和、アトレ松戸、アトレ取手、アトレ亀戸、アトレ新浦安、アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレ竹芝、アトレヴィ三鷹、アトレヴィ東中野、アトレヴィ大塚、アトレヴィ田端、アトレヴィ巣鴨

四季をテーマにしたプロモーションを展開するアトレが、2026年の幕開けとして「おジャ魔女どれみ」とのコラボレーション企画「アトレウィンターカーニバル」を開催します。

「おジャ魔女どれみ」放映25周年を記念した本企画は、同作品にとって初の商業施設コラボレーション。

期間中は、アトレ限定デザインのノベルティ配布や、キャラクターたちによる館内放送『おジャ魔女カーニバル』など、ファンにはたまらないコンテンツが多数用意されています。

館内装飾と館内放送『おジャ魔女カーニバル』

期間中、アトレ対象館では『おジャ魔女カーニバル』の館内放送を実施。

アトレ限定デザインの館内装飾とともに、音楽と映像（装飾）の両面から「おジャ魔女どれみ」の世界観を表現し、来店客を迎えます。

放送日時は各館によって異なります。

おふるまいイベント「見習い魔法ノート」

対象館にて、当日のお買い上げ金額3,000円(税込・合算不可)以上のレシートを持参した方に、先着で「アトレ×おジャ魔女どれみ 見習い魔法ノート」をプレゼント。

アトレだけの限定デザインが施されたA5サイズのノートです。

なくなり次第終了となります。

ハッピー！ラッキー！みんなにとーどけ！ステッカー

2026年1月9日(金)からは、対象館にてお買い上げ金額1,500円(税込)以上の方にステッカーをプレゼント。

全7種のステッカーがランダムで配布され、1会計につき1枚受け取れます。

こちらも数量限定、なくなり次第終了のアイテムです。

SNSキャンペーン「おジャ魔女チャームコンプリートセット」

2026年1月2日(金)〜1月19日(月)の期間、アトレ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施。

参加者の中から抽選で5名に「おジャ魔女チャームコンプリートセット」が当たります。

おジャ魔女どれみフォトスポット

アトレ館内には「おジャ魔女どれみ」のフォトスポットが登場。

フォトスポットの横に設置された二次元バーコードを読み込むことで、「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日壁紙」がもらえる特典も用意されています。

特別パネルの展示

一部対象館では、「おジャ魔女どれみ」を紹介する特別パネル展を実施。

会場にある二次元バーコードからは、「ぴりらら☆メロディ壁紙」をダウンロード可能です。

作品の魅力を振り返りながら、デジタルの特典も手に入ります。

オリジナル缶バッジ・グッズ販売（シャン・ド・エルブ アトレ恵比寿店）

シャン・ド・エルブ アトレ恵比寿店では、1月2日(金)よりオリジナル缶バッジやおジャ魔女どれみグッズを販売。

購入特典として、おジャ魔女どれみオリジナルグッズを含む3,000円(税込)以上の購入で「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日カード」をプレゼント。

さらに、オリジナル缶バッジ(全7種)コンプリートセットを購入すると、「ぴりらら☆メロディカード」がもらえます。

商業施設初となるコラボレーションで、新年の買い物を魔法のように楽しく彩るイベント。

アトレ「おジャ魔女どれみ」ウィンターカーニバルの紹介でした。

