西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアスレチック担当チャンラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。今井には平均年俸が抑えられた、より長期契約も提示されていたが、オプトアウト（契約解除）付きの高年俸、短期契約を選んだ。

交渉期限が米東部時間の2日午後5時（同3日午前7時）に迫る中での電撃合意となった。ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏によれば、移籍先の有力候補とみられたヤンキースとメッツは今井獲得の本格的な交渉に関わっていなかった。一方、カブスは交渉に関わっていたチームの一つだった。また、「今井は今、ヒューストンに向かっている」とも自身のXでつづった。

今回の今井の契約は、3年総額5400万ドル（約84億7800円）の大型契約。米メディアによれば、来季100イニングを投げれば300万ドル（約4億7100万円）を得ることができる出来高付きで、総額は最大6300万ドル（約98億9100万円）、日本投手ではドジャースの山本由伸に次いで高い平均年俸2100万ドル（約32億9700万円）となる。日本投手の平均年俸トップの山本は12年総額3億2500万ドル（決定時約462億円）で平均年俸2700万ドル（約38億5000万円）。

アストロズはア・リーグ西地区の強豪で過去に松井稼頭央らが在籍し、近年では24年途中から菊池（現エンゼルス）が在籍していた。マリナーズ、エンゼルス、アスレチックス、レンジャーズと同地区。エース左腕バルデスがFAとなり先発投手が補強ポイントだった。他に今季12勝で球宴にも選出された右腕ブラウンらがいる。