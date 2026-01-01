Hey! Say! JUMP¡¢2026Ç¯¤òÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇËë³«¤±¡¡»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÌóÂ«¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤¬1·î1Æü¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£12ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢12·î¤«¤éÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô10¸ø±é¡¢Ìó46Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òHey! Say! JUMP¤È¤È¤â¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHey! Say! JUMP¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î±é½Ð¤ò¥á¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÍ²¬Âçµ®¤¬Ã´Åö¡£¡È¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¥»¥Ã¥È¤Ï¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¡¢»þ·×Âæ¤äÍæÀû³¬ÃÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌó1000ºý¤ÎËÜ¤¬¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Áõ¾þ¤Ï°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òHey! Say! JUMP¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¡£
¡¡³«±é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï7¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ëÊ®¿å¡£¥ê¥Õ¥¿¡¼ÄºÅÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÊ®¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°À©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡È¥Õ¥ê¥Õ¥é¡É¤Î¿§¤¬±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ëË×Æþ´¶¤¢¤ë±é½Ð¤¬Ï¢Â³¡£Á´Ä¹9¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬µ±¤¯¥Õ¥í¡¼¥È¤ä¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥È¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤ë»þ¤Î¾è¤êÊª¤Ë¤â¡¢¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä¹ç·×Ìó100¥È¥ó¤Î¿å¤ò¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔÄÌ¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ®¿å¡¢±ê¤ä²Ð²Ö¤Ê¤É¤ÎÆÃ¸ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸åÈ¾¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö½é¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤È¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¤À¡£»Ø´ø¼Ô¤ò´Þ¤à32¿Í¤Î¡ÈS say Orchestra¡É¤ÈHey! Say! JUMP¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âç¤¤ÊLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬³«¤¯¤È¤¤é¤á¤¯Çò¤¤¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âç³¬ÃÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁÔÂç¤Ê²»¿§¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Åìµþ¸ø±é¤«¤é2·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤â½éÈäÏª¡£°ËÌîÈø·Å¤¬¼ç±é¤¹¤ëABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿²»¿§¤È¡¢"Îø¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤¿"ÊÒÁÛ¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¾¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÍèÇ¯2027Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èCD¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¡£»³ÅÄÎÃ²ð¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2026Ç¯¤ÏHey! Say! JUMP¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤¾¡¢º£Ç¯¤âËÍ¤¿¤ÁHey! Say! JUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Heyl Sayl JUMP¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§»³ÅÄÎÃ²ð
º£¤Þ¤Ç¤âËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤êÍ²¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¸ò¸ß¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±é½Ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ²¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾Heyl Sayl JUMP¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÃÎÇ°ÐÒÍû
À©ºîÁí»Ø´ø Í²¬Âçµ®¤Î¸·¤·¤¯¤âºÙ¤«¤¤ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢º£²ó¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í²¬Âçµ®ÊýºÐ¡ª
¢§Í²¬Âçµ®
º£²ó¤Î¸«¤»¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§°ËÌîÈø·Å
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÈÍ²¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´ú¤ò¿¶¤ê¡¢ËÍ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤è¤¦¡£
¢§È¬²µ½÷¸÷
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢²»³Ú¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§Ìù¹¨ÂÀ
º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±éÁÕ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
19Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤ò¾ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Hey!Say¡ªJUMP¤Ï¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î±é½Ð¤ò¥á¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÍ²¬Âçµ®¤¬Ã´Åö¡£¡È¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¥»¥Ã¥È¤Ï¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¡¢»þ·×Âæ¤äÍæÀû³¬ÃÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌó1000ºý¤ÎËÜ¤¬¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Áõ¾þ¤Ï°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òHey! Say! JUMP¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¡£
¡¡³«±é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï7¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ëÊ®¿å¡£¥ê¥Õ¥¿¡¼ÄºÅÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÊ®¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°À©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡È¥Õ¥ê¥Õ¥é¡É¤Î¿§¤¬±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ëË×Æþ´¶¤¢¤ë±é½Ð¤¬Ï¢Â³¡£Á´Ä¹9¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬µ±¤¯¥Õ¥í¡¼¥È¤ä¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥È¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤ËÍè¤ë»þ¤Î¾è¤êÊª¤Ë¤â¡¢¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä¹ç·×Ìó100¥È¥ó¤Î¿å¤ò¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔÄÌ¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ®¿å¡¢±ê¤ä²Ð²Ö¤Ê¤É¤ÎÆÃ¸ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸åÈ¾¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö½é¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤È¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¤À¡£»Ø´ø¼Ô¤ò´Þ¤à32¿Í¤Î¡ÈS say Orchestra¡É¤ÈHey! Say! JUMP¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âç¤¤ÊLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬³«¤¯¤È¤¤é¤á¤¯Çò¤¤¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âç³¬ÃÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁÔÂç¤Ê²»¿§¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Åìµþ¸ø±é¤«¤é2·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤â½éÈäÏª¡£°ËÌîÈø·Å¤¬¼ç±é¤¹¤ëABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿²»¿§¤È¡¢"Îø¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤¿"ÊÒÁÛ¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¾¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÍèÇ¯2027Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èCD¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¡£»³ÅÄÎÃ²ð¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2026Ç¯¤ÏHey! Say! JUMP¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¤É¤¦¤¾¡¢º£Ç¯¤âËÍ¤¿¤ÁHey! Say! JUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Heyl Sayl JUMP¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§»³ÅÄÎÃ²ð
º£¤Þ¤Ç¤âËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤êÍ²¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¸ò¸ß¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±é½Ð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ²¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾Heyl Sayl JUMP¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÃÎÇ°ÐÒÍû
À©ºîÁí»Ø´ø Í²¬Âçµ®¤Î¸·¤·¤¯¤âºÙ¤«¤¤ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤Î¤â¤È¡¢º£²ó¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í²¬Âçµ®ÊýºÐ¡ª
¢§Í²¬Âçµ®
º£²ó¤Î¸«¤»¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ò¤¼¤Ò¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§°ËÌîÈø·Å
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÈÍ²¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´ú¤ò¿¶¤ê¡¢ËÍ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤è¤¦¡£
¢§È¬²µ½÷¸÷
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢²»³Ú¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§Ìù¹¨ÂÀ
º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±éÁÕ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
19Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤ò¾ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢Hey!Say¡ªJUMP¤Ï¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£