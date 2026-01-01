北欧テキスタイルの企画展が高島屋で開催　「マリメッコ」のヴィンテージアイテムなどを紹介

高島屋が、スウェーデンとフィンランドのテキスタイル約90点を集めた「北欧のテキスタイルと暮らし展」を開催する。会期は東京・日本橋高島屋では、2026年3月4日から16日まで、大阪高島屋では3月25日から4月13日まで。入場料は前売り券の一般が1000円、大学・高校生が800円。当日券は、一般が1200円、高校生が1000円で、中学生以下は無料。

同展では、「織の国、北欧 家族のためのクリエイション」「Beauty for All 美しさを価値へ」「デザインの黄金時代 織とプリント、それぞれのモダニズム」「エピローグ 未来へ紡がれるテキスタイルと暮らし」の4つのセクションで構成。19世紀から20世紀にかけて時代と共に変化していった北欧のプリントテキスタイルを紹介する。

展示品として、「マリメッコ（Marimekko）」のヴィンテージテキスタイルや、北欧の農家の女性たちが家族や自分のために織ったと言われる19世紀の手工芸品、スウェーデンのテキスタイルアーティスト バーブロ・ニルソン（Barbro Nilsson）によるラグなどを披露する。

■ 日本橋高島屋での展示

期間：2026年3月4日（水）〜3月16日（月）

会場：日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール

所在地：東京都中央区日本橋2-4-1

営業時間：10:30〜19:30（最終入場は19:00、3月16日は17:30最終入場で、18:00閉場

■ 大阪高島屋での展示

期間：2026年3月25日（水）〜4月13日（月）

会場：大阪高島屋 7階グランドホール

所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-5

営業時間：10:00〜19:00（最終入場は18:30、4月13日は16:30最終入場で、17:00閉場）