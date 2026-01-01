ロバの穴が、究極の弾力を追求した新商品「極もちもちわらび餅」を12月26日(金)より販売開始。箸でないとつかめない「とろとろ」食感で知られる同店が、構想から数年をかけて開発した“本気のもちもち”食感を楽しめます。

また、12月30日(火)からは期間限定のスイーツもラインナップされます。

ロバの穴「極もちもちわらび餅」

発売日：2025年12月26日(金)

販売場所：わらび屋本舗

1日800箱以上が売れる看板商品「とろとろわらび餅」で知られるわらび屋本舗。

爪楊枝では刺せないほど柔らかい「とろとろ」食感で人気を博してきましたが、店頭での「昔ながらの食感のあるわらび餅も食べてみたい」という声に応え、新商品を開発しました。

「とろとろ」の流行を作った同店だからこそ、こだわりの「もちもち」でもお客様を唸らせたいという想いで、配合と炊き方を数年にわたり研究。

とろとろわらび餅に負けない、噛み締めるほどに素材の風味が広がる仕上がりです。

極もちもちわらび餅

口に入れた瞬間にとろける看板商品とは異なり、しっかりとしたコシと弾力が特徴です。

噛むたびに心地よい抵抗感があり、わらび餅本来の甘みや素材の味わいを存分に堪能できます。

弾力のある生地に負けないよう、香ばしさを引き立てた特製きな粉をたっぷりとまぶしており、生地の存在感ときな粉の風味が口の中で絶妙なバランスを生み出します。

「今日はとろける気分」「今日は噛み締めたい気分」と、その日の気分で看板商品との食べ比べも楽しめます。

チョコがけモンブラン

発売日：2025年12月30日(火)

年末年始に合わせた期間限定商品として登場。

わらび餅のとろとろ技術を活用した、洋菓子の味わいを楽しめる一品です。

プディング(チョコ・バニラ)

発売日：2025年12月30日(火)

こちらも期間限定で販売されるプディング。

和菓子から洋菓子まで、スイーツに囲まれた素敵なお正月を過ごすためのラインナップです。

これまでの「とろとろ」に加え、新たな「もちもち」の魅力も加わったわらび屋本舗。

ロバの穴「極もちもちわらび餅」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 噛み締めるほどに素材の風味が広がる！ロバの穴「極もちもちわらび餅」 appeared first on Dtimes.