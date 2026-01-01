ハーバー研究所（ハーバー）より、冬の限定保湿ジェルをライトな使用感にした「モイスチャーエッセンスライトジェル」が、2026年2月19日(木)から数量限定で登場。

人気のジェル状スクワランが、みずみずしいテクスチャーとトラディショナルブーケの香りで再登場します。

ハーバー研究所「モイスチャーエッセンスライトジェル」

発売日：2026年2月19日(木)

価格：2,420円(税込)

容量：30g (スパチュラ付き)

販売場所：通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)、全国のショップハーバー

※なくなり次第、終了となります。

冬の限定保湿ジェル「モイスチャーエッセンスリッチジェル」をライトな使用感にした「モイスチャーエッセンスライトジェル」が登場。

ジェル状スクワランに美容液成分である6種類の和漢植物エキスや、保湿効果に優れた14種類のアミノ酸を贅沢に配合しています。

季節の変わり目で不安定な時季にぴったりのアイテムです。

乾燥した肌に素早くなじみ、うるおいのあるもっちりとした肌に導きます。

ほのかなトラディショナルブーケの香りで、リラックスしたスキンケアタイムを楽しめます。

モイスチャーエッセンスライトジェル

スクワランのほか、ヒト型セラミド、グリチルリチン酸2K、トレハロース、アラントイン、6種類の和漢植物エキスを配合。

紫外線ダメージで乾燥した肌をもっちりとした肌に整えます。

14種類のアミノ酸（タウリン、リシンHCl、アラニン、アルギニン、ヒスチジンHCl、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、イソロイシン、フェニルアラニン）を配合し、バリア機能を守り肌に潤いとハリを与えます。

アンチポリューション成分(ツバキ花エキス)により、環境ストレスから肌を守るのも特徴です。

みずみずしいテクスチャーで、汗や皮脂が出やすい季節も心地よく使用できます。

ローズ、ラベンダー、レモングラスがやさしく香る“トラディショナルブーケ”の香りです。

使用方法は、化粧水が乾かないうちに、あずき粒2〜3粒くらいをスパチュラで取り、手のひらに広げて顔を包み込むようになじませます。

スクワランの代わりに使用可能です。

昨年1ヵ月で完売した実績を持つ、季節の変わり目に頼もしいジェル状スクワラン。

豊富な保湿成分と心地よい香りで、不安定になりがちな肌を優しくケアします。

ハーバー研究所「モイスチャーエッセンスライトジェル」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post トラディショナルブーケの香り！ハーバー研究所「モイスチャーエッセンスライトジェル appeared first on Dtimes.