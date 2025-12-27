西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアスレチック担当チャンラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。交渉期限が米東部時間の2日午後5時（同3日午前7時）に迫る中での電撃合意。3年総額5400万ドル（約84億7800円）の大型契約となった。

今井には平均年俸が抑えられた、より長期契約も提示されていたが、オプトアウト（契約解除）付きの高年俸、短期契約を選んだ。

3年総額5400万ドル（約84億7800円）の大型契約。米メディアによれば、来季100イニングを投げれば300万ドル（約4億7100万円）を得ることができる出来高付きで、総額は最大6300万ドル（約98億9100万円）、日本投手ではドジャースの山本由伸に次いで高い平均年俸2100万ドル（約32億9700万円）となる。日本投手の平均年俸トップの山本は12年総額3億2500万ドル（決定時約462億円）で平均年俸2700万ドル（約38億5000万円）。

今井は今季24試合に登板し、10勝5敗、防御率1・92。