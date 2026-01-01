森香澄、“子ども産みたい”気持ちはあるけど…「キャリア止まっちゃうだろうな」
フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。子どもを「産みたい」という気持ちはあるものの、「やっぱりキャリア止まっちゃうだろうな」と思うと語った。
今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、森のほか弘中綾香アナ、Aマッソ加納らが出演した。
女性の結婚・出産に関する話題の中で、ホランは「キャリアを取るのか、結婚出産を取るのか。両立できたら最高だけど、どうしてもそれが100％ではできないよね…ってなったときの難しさはありません？」と、森に話を振る。
これに森は「どう頑張っても今のスケジュールでは働けないっていうのもあるし、やっぱりいただくお仕事なので、断らなくちゃいけないっていうのがどうしても出てくるときに、取捨選択を自分でしなきゃいけないっていうのが、『産みたい』っていう反面、やっぱりキャリア止まっちゃうだろうな、っていうのはどうしても思います」と語る。
さらに「特に女性タレントだと、結婚してからと、子ども産んでからとだと、仕事の質が変わりそう」という不安も吐露。
加納は「そもそも（番組に）呼ばれるかもわからないですしね。休んで、（自分の顔のような）こんなん絶対いっぱいおるし（笑）。若いキレるやつが出てきたら終わりやな、と思うから」と語った。
今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、森のほか弘中綾香アナ、Aマッソ加納らが出演した。
これに森は「どう頑張っても今のスケジュールでは働けないっていうのもあるし、やっぱりいただくお仕事なので、断らなくちゃいけないっていうのがどうしても出てくるときに、取捨選択を自分でしなきゃいけないっていうのが、『産みたい』っていう反面、やっぱりキャリア止まっちゃうだろうな、っていうのはどうしても思います」と語る。
さらに「特に女性タレントだと、結婚してからと、子ども産んでからとだと、仕事の質が変わりそう」という不安も吐露。
加納は「そもそも（番組に）呼ばれるかもわからないですしね。休んで、（自分の顔のような）こんなん絶対いっぱいおるし（笑）。若いキレるやつが出てきたら終わりやな、と思うから」と語った。