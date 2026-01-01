【2026年1／1(木)～1／15(木)】運気UPの12星座別“ファッションアイテム”占い-itSnap Magazine

牡羊座の運勢

毎月1日～15日、16日～末日の2回に分けて更新！ あなたの魅力をアップする12星座占い。ラッキーファッションアイテムと毎日を楽しく過ごすヒントをお届けします♡1月前半は、仕事運が爆上がりして、やる気がみなぎるアクティブなタイミングとなりそうです。何事も先入観や偏見にとらわれずに向き合っていくことで、キャリアアップや勉強運アップへとさらに追い風が吹き始めるはず。

やりたいことに打ち込める情熱的な時間となりそうです。特に仕事面では、あなたの意見が尊重されたり評価が高まるなど、活躍の流れが続く予感。公私共に充実した時間となり、華やかな新年のスタートを切れるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

バッグ

牡牛座の運勢

何かとチャンスの多いタイミングとなりそうです。仕事でも恋愛でも「準備OK」という意思表示を明確にしておくと吉です。海外にまつわるファッションや芸術に触れることで運気がさらにアップ。大切な人たちと一緒に楽しむことで絆がさらに深まる予感です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

靴下

双子座の運勢

金運がとても良いタイミングとなっています。交渉ごとや契約などは内容をしっかりと突き詰めていくことで、最適な機会を引き寄せられるはず。恋の場面では、好きな人との距離が近づく良いきっかけがやってきそうな気配が♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ミニスカート

蟹座の運勢

恋の運気がグングン上昇中のこの時期は積極的なアクションが福を呼びます。出会いを求める人は、この時期ならではのイベントに参加すると良いご縁を引き寄せられるはず。パートナーとは幸せな未来に向けた話し合いができそうな予感♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ロングスカート

獅子座の運勢

新年早々からキャリアアップに関するチャンスや良い情報がやってきそうな気配が。以前からチャレンジしてみたかったことに関して朗報が届く予感も。すぐに決めずにじっくりと考えて行動に移していくと吉です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ジャケット

乙女座の運勢

新しいSNSなどを始めるといったアクションが幸運を引き寄せる呼び水となりそう。思わぬチャンスを手にできる予感です。恋の運気もグングン上昇中！ 新年早々からあなたの魅力を発揮できる舞台がやってくるワクワクな兆しも♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ピアス

天秤座の運勢

心配事や頭を悩ませていたアレコレから離れて、心の中がとても豊かで穏やかに過ごせるタイミングとなりそうです。部屋の模様替えやインテリアにこだわってみるとさらに好調な運気を味方にできるはず。仕事道具を一つ新しくしてみると良いことがありそう♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ヘアアクセサリー

蠍座の運勢

資格取得や語学の勉強などをスタートしてみると想像以上の成果をあげられる予感。それをきっかけに新たなご縁がつながるなど、人間関係も充実していきそうです。仲間や好きな人たちと一緒に勉強したり、同じ目標を目指すことで絆がさらに深まるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

バングル

射手座の運勢

金運のとても良いタイミングとなっています。思わぬ臨時収入やプレゼントをもらう機会に恵まれたり、良い買い物ができそうな予感。「これが欲しい！」と思ったものがあれば、すぐに購入するよりも少し様子を見てみると吉です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ネックレス

山羊座の運勢

仕事も恋も友情も、全ての面において好調さを感じられる絶好調期となりそうです。楽しいお誘いもたくさんやってくる予感。イベント参加の際には印象的な出会いがある兆しも。今後長いお付き合いになる良いご縁となりそうです♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

赤いアイテム

水瓶座の運勢

自分のペースで進むことが幸せの扉を開くカギとなるとき。焦りや不安を感じるときほど、ペースを崩さずに慎重に進むことで先の道が開きます。仕事面ではあなたにしかできない役割が増えて、やりがいを得られる充実した時間を過ごせそうな予感です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

青いアイテム

魚座の運勢

周囲の人があらゆる面でサポートの手を差し伸べてくれる、心温まる時間となりそうです。思い切り甘えてしまう方が幸運の流れに乗れるはず。新年早々から恋のチャンスが到来する兆しも。あなたの想いが伝わる優しい時間となりそうです♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

シルバーリング

次回は、2026年1／16(金)～1／31(土)の占いをお届け♡

1月後半は、新しい世界が広がるワクワクなタイミングとなりそうです。今一番心を砕いている事柄に関して、進展の流れを加速させるために必要なラッキーアクションとは何か…？ どうぞお楽しみに♪

監修

橘美箏サン

占いを癒しのツールとして星のメッセージをつづる星占い師。

個人鑑定のかたわら星占いライターとして雑誌や書籍、WEB等で活動中。

AmebaオフィシャルBlog：mikoto philosophy