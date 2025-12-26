写真展や限定グルメが登場！アトレ上野×上野動物園「PANDA CARNIVAL」

アトレ上野にて、東京都恩賜上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイへの感謝と未来への願いを込めた企画「PANDA CARNIVAL」が開催されます。

2026年1月2日(金)から2月28日(土)までの期間、人気イラストレーター長場雄氏による書き下ろしメインビジュアルの展開をはじめ、写真展、限定グルメ、オリジナルプリントシール機などが登場するイベントです。

アトレ上野「PANDA CARNIVAL」

開催期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

開催場所：アトレ上野 館内各所

アトレ上野にて、上野動物園のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイに向けた「ありがとう」の気持ちを伝えるイベント「PANDA CARNIVAL」が開催されます。

本企画のメインビジュアルには、シンプルなラインの作品で知られるアーティスト・長場雄氏の書き下ろしイラストを起用。

上野に暮らす人、働く人、遊びに来る人、みんなから愛されるシャオシャオ＆レイレイを表現し、上野の玄関口で感謝の気持ちを伝えます。

イラストレーター 長場雄氏 書き下ろしメインビジュアル

メインビジュアルを担当したのは、国内外で活躍するアーティストの長場雄氏。

長場氏は、本企画への参加にあたり以下のようにメッセージを寄せています。

子どもの頃に上野動物園で出会って以来、パンダはずっと僕の癒しでした。大学生の頃には中国までに会いに行ったほどです。そんな大好きなパンダのお仕事に関われて本当にうれしく思います。ふるさとへ帰ってしまうのは寂しいですが、楽しくお見送りする気持ちで描きました。レイレイ、シャオシャオ、元気でね！

シャオシャオ＆レイレイの写真展＆プリントシール機

館内では、シャオシャオ＆レイレイの約4年間の成長を上野動物園の公式写真で振り返る写真展を開催。

園長や飼育係の方々への特別インタビュー掲載のほか、メッセージボードも設置されます。

また、2026年1月13日(火)からは、シャオシャオ＆レイレイの特別なフレームなどで思い出を残せるオリジナルプリントシール機が登場します。

【写真展】

期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)

【プリントシール機】

期間：2026年1月13日(火)〜2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)

期間限定のパンダグッズやパンダモチーフのグルメ

【京橋 千疋屋(WEST 1F)】

「柑橘のキャラメルパフェ〜パンダツインズ〜」2,970円(税込)

みずみずしい柑橘と甘酸っぱい苺を使用したキャラメルパフェ。

可愛らしいパンダツインズの見た目と、千疋屋ならではのフルーツの味わいを楽しめる一品です。

【アンデルセン(WEST 1F)】

「あんパンダ」303円(税込)、「パンダのクリームパン」346円(税込)、「パンダ食パン1/2本」648円(税込)

上野限定のパンダパンシリーズ。

食パン、クリームパン、あんぱんと、可愛らしくておいしいパンが勢揃いしています。

【靴下屋(WEST 1F)】

「ワッペンパンダソックス」1,100円(税込)、「またねパンダソックス」1,320円(税込)

双子が向かいあっている様子をワッペンに収めたソックスと、手を振っている姿が可愛いソックスを展開。

「またねソックス」には、パンダたちにまた会えるよう願いを込めて「またね」の文字が刺繍されています。

各種キャンペーン

上野駅周辺商業施設と連動したハッシュタグキャンペーン「#パンダカーニバル」を開催。

パンダ愛をシェアし、各施設やショップの最新情報をチェックできる企画です。

期間：2026年1月13日(火)〜2月28日(土)

開催期間中、条件をクリアした方の中から抽選で20名に「シャオシャオ＆レイレイ×長場雄氏書き下ろしメインビジュアル」の限定クッションをプレゼント。

アトレ公式LINE友だち追加などの条件を満たすことで応募可能です。

応募期間：2026年1月2日(金)〜2月28日(土)

アトレ上野が特別にセレクトした館内のパンダグッズセットが、抽選で10名に当たるInstagramキャンペーンも実施。

応募期間：2026年1月19日(月)〜2月20日(金)

アトレ公式LINE友だち限定で、オリジナル壁紙のプレゼントも行われます。

トーク画面にキーワード『パンダカーニバル』を入力すると、全3種類の壁紙から期間に応じたデザインが手に入ります。

シャオシャオ＆レイレイへの愛と感謝に包まれる約2ヶ月間。

アトレ上野「PANDA CARNIVAL」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 写真展や限定グルメが登場！アトレ上野×上野動物園「PANDA CARNIVAL」 appeared first on Dtimes.