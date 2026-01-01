美と健康を内側からサポート！ハーバー研究所「E×A×D」

ハーバー研究所が、体の健康維持に必要な脂溶性ビタミン(ビタミンE・ビタミンA・ビタミンD)を手軽に補える栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」を2026年2月19日(木)より展開。

大人世代の美と健康を維持するために欠かせない栄養素をバランスよく配合し、内側からのケアを提案する栄養機能食品です。

ハーバー研究所「E×A×D(イーバイエーバイディー)」

発売日：2026年2月19日(木)

価格：1,404円(税込)

内容量：16.8g(0.28×60粒)／粒重量27.3g(0.455g×60粒)／約30日分

販売場所：通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)、全国のショップハーバー

摂取目安量：1日2粒

ハーバー研究所から、大人世代の美しさを応援する栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」が登場。

「HABA(ハーバー)」が提唱する「内外美容(R)」の考えに基づき、普段の食事では摂取しにくい脂溶性ビタミン(ビタミンE・ビタミンA・ビタミンD)の3種をバランスよく配合しています。

ビタミンEは抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素。

本品では、体内での作用が強いα(アルファ)‐トコフェロールをメインに、β(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)の4種類のトコフェロールを配合しています。

また、ビタミンAはより自然に近いβ-カロテン(パーム油カロテン)をメインに使用し、体に優しい設計を実現。

近年日本人の食事や生活の変化に伴い不足しがちな栄養素として注目されるビタミンDもプラスされ、腸管でのカルシウム吸収促進や骨の形成を助けます。

美容・健康が気になる方や、若々しく過ごしたい方、緑黄色野菜不足が気になる方の毎日をサポートするアイテムです。

E×A×D(イーバイエーバイディー) 粒

つるんとした形状で飲みやすいソフトカプセルタイプの粒。

天然由来の成分にこだわり、ビタミンEは大豆・菜種・トウモロコシやヒマワリなど、植物由来のものをメインに使用しています。

β-カロテンは必要な分だけ体内でビタミンAに変換されるため、過剰摂取の心配が少なく、安心して摂取できる点も魅力です。

サイズ感・成分詳細

摂取目安量は1日2粒。

栄養成分表示(2粒0.91g当たり)は、エネルギー5.8kcal、ビタミンE 100mg(1538％)、ビタミンA 450μg(58％)、ビタミンD 4.1μg(45％)となっています。

魚をあまり食べなくなったり、日光を浴びる機会が減ったりといった生活の変化により不足しがちな栄養素を手軽に補給可能。

若々しさやカルシウムの吸収促進など、健康と美容のための毎日の栄養補助に役立ちます。

植物由来成分にこだわった、3種の脂溶性ビタミン配合サプリメント。

株式会社ハーバー研究所「E×A×D(イーバイエーバイディー)」の紹介でした。

