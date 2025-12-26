PLAYFULBOX「neomamaism（ネオママイズム）」が2025年6月より展開している「Wood-Based WIPES(世界基準のプレミアムなおしりふき)」が、2025年12月、日本企業のベビーブランドのおしりふきとして初めて、米国の第三者機関EWGによる「EWG Verified(R)(EWG認証)」の最高評価を獲得。

成分の安全性に自信があるからこそ実現した、成分表示を前面に表記したパッケージデザインのおしりふきです。

neomamaism「Wood-Based WIPES」

発売日：2025年6月

価格：980円(税込) ※単品価格

販売場所：neomamaism公式オンラインストア、楽天市場neomamaism店、Amazon、Yahoo!ショッピング

「neomamaism(ネオママイズム)」から登場している、ママをハッピーにするベビー用品「Wood-Based WIPES(世界基準のプレミアムなおしりふき)」

2025年6月の発売以来、赤ちゃんのおしりふきとしてはもちろん、大人の敏感肌や大切なペットにも使えるマルチウェットシートとして支持されています。

このたび、同商品が日本企業のベビーブランドのおしりふきで初めて、米国の第三者機関EWGによる「EWG Verified(R)(EWG認証)」の最高評価を獲得しました。

EWG(Environmental Working Group)は、米国を拠点に30年以上にわたり食品や化粧品の成分および安全性を消費者に提示している第三者機関です。

科学者や弁護士など各分野の専門家による独自の検査基準を設け、厳格な成分評価を行っています。

EWGが運営する化粧品データベース「EWG’s Skin Deep(R)」に登録された13万8,410点の化粧品のうち、EWG Verified(R)を取得しているのはわずか約1.75％のみです（2025年12月23日時点）。

使用されている全成分の評価、長期間使用時のリスク、より安全な代替成分の有無、成分の配合目的など、極めて厳しい審査基準をクリアした製品だけがこの認証を手にすることができます。

全米や欧米諸国、そして韓国などでも「消費者への品質の安全性の指標」として認知されているこのEWG認証を、日本のベビーブランドとして初めて取得しました。

Wood-Based WIPES

「Wood-Based WIPES」は、成分の安全性と透明性が認められた、世界基準のプレミアムなおしりふきです。

赤ちゃんは大人よりも肌が薄く、成分の影響を受けやすい上、おしりふきは毎日長期間使い続ける存在です。

だからこそ、「なんとなく安心そう」ではなく、「第三者が厳しく確認したから選べる」という明確な基準を提示しています。

成分には、EDI製法＆8層フィルターで作られた99％純水の「Purified Water(精製水)」や、肌を健やかに保つ「Allantoin(アラントイン)」、肌刺激が少ない「Caprylyl Glycol(カプリリルグリコール)」などを採用。

さらに、汚れを落としつつ潤いを残す「Decyl Glucoside(デシルグルコシド)」や保湿成分「Glycerin(グリセリン)」、pHを安定させる「Citric Acid(クエン酸)」、食品やオーガニックコスメで使われる「Sodium Benzoate(安息香酸ナトリウム)」といった、厳選された成分のみを使用しています。

不織布の原料には、生分解性のあるVEOCEL(TM)繊維100％を採用しています。

自然に還る天然原料の木質由来繊維シートであり、環境への配慮も欠かしません。

使用成分のみならず、無添加にもこだわった処方で、ママを筆頭に育児を行う人々の選択をやさしく支えるアイテムです。

認証率わずか1.75％の難関を突破し、世界基準の安全性が証明されたおしりふき。

株式会社PLAYFULBOX「neomamaism(ネオママイズム)」が展開する「Wood-Based WIPES」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 成分表示を前面にしたデザイン！neomamaism「Wood-Based WIPES」 appeared first on Dtimes.