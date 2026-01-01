親子で夢中になる室内遊園地「キッズランドUS」の新店舗が、神奈川県厚木市に登場。

2025年12月19日(金)にオープンした「キッズランドUS 神奈川厚木店」は、本厚木駅より徒歩3分という好立地に位置し、約500坪の広々とした空間で天候を気にせず思い切り遊べる全天候型施設です。

キッズランドUS 神奈川厚木店

オープン日：2025年12月19日(金)

住所：神奈川県厚木市中町1丁目5-10 厚木ガーデンシティー6階

アクセス：小田急小田原線「本厚木駅」より徒歩3分

営業時間：10:00〜19:00

「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊び、くつろぎ、かけがえのない思い出を残せる室内遊び場です。

厚木ガーデンシティの6階に誕生した新店舗は、駅からのアクセスも良く、買い物ついでや休日の家族のお出かけに最適。

約500坪の園内には、身体を動かして遊べるアクティブな遊具から、じっくり楽しめるコーナーまで、約30種類の多彩なコンテンツが用意されています。

親子で楽しめる充実の遊具・設備

店内には、「キッズランドUS」の名物でもある大人気「スーパージャングルジム」をはじめ、ボールプールやエアートランポリン、サイバーホイールなど、子供たちの冒険心をくすぐる室内アスレチックが充実。

また、話題の「BEYBLADE X（ベイブレードエックス）」コーナーや、自由に衣装を着替えて記念撮影ができる「セルフ写真館」も完備しており、遊びの合間に素敵な家族写真を残すことも可能です。

その他にも、ゲームコーナーやブロック遊び、ブランコなど、年齢を問わず楽しめる遊具が盛りだくさん。

暑い日も寒い日も、雨の日でも快適に過ごせる「キッズランドUS 神奈川厚木店」。

家族の絆を深める新しい遊び場として、地域に笑顔と元気を届けます。

キッズランドUS「神奈川厚木店」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子供たちの冒険心をくすぐる室内アスレチック！キッズランドUS 神奈川厚木店 appeared first on Dtimes.