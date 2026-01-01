適切な意思決定を行うための実務的な情報を発信！オールシャッターサービス／シャッター職人コラム

「オールシャッターサービス」より、業界特化型のオウンドメディア「オールシャッターサービス／シャッター職人コラム」が公開されました。

不透明になりがちなシャッター修理の相場や判断基準を可視化し、一般ユーザーから施設管理者まで幅広い層に向けて、現場の知見に基づいた正確な情報を提供します。

オールシャッターサービス／シャッター職人コラム

公開日：2025年12月25日

運営：PFP（屋号：オールシャッターサービス）

シャッターは住宅や店舗、倉庫など多くの場所で使用されていますが、「どこまで修理で対応できるのか」「業者選びの基準は何か」といった疑問を持つ利用者は少なくありません。

ネット上の不正確な情報や、悪質な業者による高額請求トラブルといった課題に対し、専門業者として蓄積したノウハウを体系的に公開。

「修理」か「交換」かの判断材料や、トラブル時の正しい対処法など、ユーザーが適切な意思決定を行うための実務的な情報を発信します。

実例に基づくトラブル解説と判断基準

メディアでは、経年劣化や自然災害（台風・地震）による不具合について、原因・症状・対処の観点から解説。

また、修理で済むケースと交換を検討すべきサインを明確化し、火災保険の適用可能性など専門性の高い情報も整理されています。

点検・メンテナンスの啓発

事故防止や安全管理の観点から、定期点検や災害後のチェックの重要性についても発信。

正しい知識を持つことで、予期せぬトラブルやコストの増大を防ぐことができます。

株式会社PFP 代表取締役 原田 和典氏は、以下のように述べています。

現場では“正しい一次情報”へのアクセスが、修理費用やダウンタイムの最小化に直結します。私たちは、実例とデータに基ずく発信で、ユーザーが納得して選べる環境を整えていきます。

現場のプロフェッショナルによる信頼性の高い情報が得られる新メディア。

シャッターに関する困りごとを抱えるユーザーにとって、頼れる情報源となります。

株式会社PFP「オールシャッターサービス／シャッター職人コラム」の紹介でした。

