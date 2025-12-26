西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手が、交渉期限を前日にした１日（日本時間２日）、アストロズと最大３年総額６３００万ドル（約９９億円）で合意に達したと、米メディアが報じた。今井は２６日（同２７日）に渡米。代理人を務めるスコット・ボラス氏と合流し、交渉の大詰めを迎えていた。

今井争奪戦の参加球団の中に名前が挙がっていたアストロズが、最終的に今井獲得に成功した。昨年１２月のウィンター・ミーティングでは、ブラウンＧＭが、「間違いなく先発の層を厚くしてくれる存在だ。代理人側とは継続してコミュニケーションを図っている。我々は国際的な規模で、積極的に必要な補強を進めている」と語り、その後、パイレーツ、レイズと３球団による三角トレードで、マイク・バローズ投手を獲得した際にも「まだ、先発投手を１人、補強したい」と、明確に補強ポイントを語っていた。

球団首脳が「国際的な規模で補強を進める」と公言していた背景には、２０２４年に球団が、パートナーシップを提携した空調メーカー、ダイキン工業の米国社「ダイキン・コンフォートテクノロジーズ・ノースアメリカ社」の存在がある。同社は、ヒューストン郊外に北米最大の生産拠点を創立し、地域で約１万人の雇用を生み出し、昨年は、日系企業としては史上初めて本拠地球場の命名権を取得。２０３９年までの１５年間「ダイキンパーク」となった。

ブラウンＧＭは、ジム・クレーン・オーナーの積極的な財政支援についても言及。日本市場への積極調査を進めるため、球団は、今オフ、２人の日本人スタッフを雇用するなど、今井にターゲットを絞っていた。メディカルチェックを経て、正式発表となる見込みだ。

今井は、３年連続２桁勝利を挙げ、ＮＰＢ通算５８勝４５敗。昨季は２４試合に登板し、１０勝５敗、防御率１・９１、奪三振率は９・７９をマークした。昨季自己最速１６０キロを出し、奪三振率が高い今井は、２７歳という若さも魅力となり、１１月１９日にポスティング公示されると、争奪戦が勃発。

昨年１２月、フロリダ州オーランドで開催されたウィンター・ミーティングでは、エージェントを務めるスコット・ボラス代理人が、「多くの関心を呼んでいる。今井を必要としない球団がいるだろうか」と、コメントしていた。

米メディアでは、９桁の大型契約を予想する報道もあったが、最終的には、最大３年総額６３００万ドルでアストロズが、今井獲りに成功。交渉期限は、来年１月２日（同３日）の米国東時間の午後５時となっていた。