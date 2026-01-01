賀来賢人「どうやったら紅白の司会になれますか？」やりたいけど“なり方”わからない
俳優の賀来賢人（36歳）が1月1日、自身のX（Twitter）を更新。「NHK紅白歌合戦」の司会をやりたいものの、“なり方”がわからないとつづり、情報提供を呼びかけている。
賀来はこの日、「あけましておめでとうございます。今年も、引き続き、紅白の司会を目指して頑張りたいと思います。皆様どうか応援のほど、よろしくお願い致します」と新年の挨拶。
そして「一つ質問があります。どうやったら司会になれますか？ なり方がわかりません」と、「NHK紅白歌合戦」の司会を目標としている一方で、どうしたらそこに辿り着けるのか“なり方”が分からないとつづる。
賀来は「貢献度が必要と業界の方から言われました」とヒントは得ているようだが、「貢献度とは、RPGにおける経験値みたいなものでしょうか？」と、そもそも何を持って“貢献度”と言うのかがハッキリと分からないようで、「だれか、紅白の司会のオーディション情報などありましたら、共有して頂けるとたすかります！」と呼びかけた。
賀来は以前も自身のXで「知恵袋さん、質問があります。どうやったら紅白の司会に選ばれますか？ 私は俳優をやっているんですが、色々な事情があり紅白の司会になりたいです。しかしなかなか選ばれません。NHKさんの作品にもっと売り込みした方が良いんでしょうか？ 別に変な意味はないんです。ただ単純に司会になったらミサモ」と、3人組ガールズグループ・MISAMO（TWICEの日本人メンバーで結成されたサブユニット）の名前と思しき“ミサモ”というワードを盛り込みつつ、紅白の司会をやりたいという希望を明かしている。
