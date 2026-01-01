弘中綾香アナ、局アナ時代の森香澄見て「テレ東って良い会社だな」と思ったこと

テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。元テレビ東京アナの森香澄（30歳）と初対面し、森を見て「テレ東って良い会社だな」と思ったことを語った。



今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナ、森のほかAマッソ加納らが出演した。



その冒頭、弘中アナは「正直に話すと、私、入社して12年、ニュースやってないです。バラエティなんで」と切り出すと、森も「私もニュースやってないです（笑）」と意気投合。



加納から「共演されてるイメージないんですけど、お二人、どういう関係なんですか？」と聞かれた弘中アナと森は「初めまして」と答え、弘中アナは「私は、まだ（森が）テレビ東京にいたときに、TikTokで踊ってるのを観て『わ〜テレ東って良い会社だな』って思いました（笑）。あれはね、テレ朝だったらできない！できない！」と語った。