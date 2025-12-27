最近９年間で２度の世界一　本拠地球場は日本の空調メーカーが命名権取得し「ダイキンパーク」

西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。

◇ヒューストン・アストロズ １９６２年、球団拡張でメッツとともにナ・リーグに参入。当時のニックネームは「コルト４５ Ｓ」だったが、史上初の屋内球場アストロドーム完成の６５年から「アストロズ」となった。１９８０年に初の地区優勝。２００５年に初のリーグ優勝。２０１３年にナ・リーグ中地区からア・リーグ西地区に編入。２０１７年に誕生５６年目でワールドシリーズ初制覇するとポストシーズンの常連となって２０２２年に２度目の世界一となった。

かつて日本人は松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星が在籍。本拠地球場は２０００年完成の開閉式屋根付きでのミニッツメイドパークだったが、昨年から日本の空調メーカーがネーミングライツを取得してダイキンパークとなった。収容能力は４万１１６８人。監督は３年目となるジョー・エスバーグ監督。昨季は８７勝７５敗の地区２位。１勝差で９年連続のポストシーズン進出を逃した。