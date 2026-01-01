ありがとうを伝える文化を発信！元田工務店「ドキュメンタリー動画」

熊本県で橋梁建設などを担う元田工務店より、単身赴任で働く従業員とその家族に焦点を当てたドキュメンタリー動画が公開されました。

2025年12月25日に公開されたこの動画は、熊本で暮らす妻子へ「大阪で働く父に会いに行く旅」をサプライズでプレゼントし、その再会の瞬間を記録した感動のノンフィクション作品です。

元田工務店 ドキュメンタリー動画「絆のかけ橋」

公開日：2025年12月25日

公開媒体：YouTube

企画：元田工務店

日本では単身赴任世帯が増加し、家族の分断やコミュニケーション不足が課題となる中、元田工務店が「家族の架け橋」となるべく企画。

「単身赴任＝離れる選択」ではなく「絆を強める選択にもなり得る」という視点を提示し、建設業のPRを超えて「ありがとうを伝える文化」そのものを発信します。

感動の再会「大阪で働く父に会いに行く旅」

この企画では、単身赴任で働く従業員（大阪勤務）と、熊本で暮らす奥様・お子様に「家族に会える機会」をプレゼント。

再会の舞台は、お父さんが働く大阪です。

動画には、久しぶりに顔を合わせた家族の驚きの表情、こぼれる笑顔、そして涙の瞬間が、演出なしのリアルなドキュメンタリーとして収められています。

普段なかなか伝えられない気持ちや、忙しいパパに言えなかった「ありがとう」。

手書きのメッセージや子供たちの絵を通じて、心に秘めていた想いが交差します。

「夫から妻子へ」「家族から夫へ」、そして「社長から従業員へ」。

3方向の感謝が循環し、距離があるからこそ強くなる絆の尊さを描き出します。

元田社長からのメッセージ

「『ありがとう』は言わなければ、存在しないのと同じ」と語る元田社長。

離れて暮らす時間は寂しさを伴いますが、会えないからこそ相手を想う時間が増え、感謝の気持ちが育まれるといいます。

この物語は、すべての単身赴任家族に向けた「共通語」としてのメッセージでもあります。

オリジナル応援ソングと動画本編

動画公開に合わせ、オリジナルミュージックビデオ『絆のかけ橋』も制作されました。

元田社長自身が家族と離れて暮らした経験を歌詞に込め、「家族の数だけ“幸せのかたち”がある」をテーマにした応援ソングとなっています。

本編動画（YouTube）：https://youtu.be/wUeVQL1U7iM

メイキング動画（YouTube）：https://youtu.be/sSquvxboDjs

ミュージックビデオ（YouTube）

離れていても心は繋がっていることを再確認させてくれる、温かいドキュメンタリー。

少しの勇気を出して、大切な家族に「ありがとう」を伝えたくなるきっかけとなります。

元田工務店「絆のかけ橋」ドキュメンタリー動画の紹介でした。

