グルタチオン生成をサポート！ドクターズチョイス「UVケアプラス」

Beauty & Health Researchは、吸収効率を考慮し成分を刷新した「UVケアプラス」を2025年12月30日より展開。「飲む」ことで全身の紫外線対策をサポートするサプリメントが、さらなる進化を遂げて登場。

グルタチオン生成をサポートする成分構成へと見直しを図り、より効率的なケアを実現。日差しの強い季節だけでなく、通年での対策を強力にバックアップするアイテム。

ドクターズチョイス「UVケアプラス」

発売日：2025年12月30日

価格：5,460円(税込)

販売場所：ドクターズチョイス公式サイト

内容量：60粒（30〜60日分）

今回のリニューアルにおける最大の特徴は、成分の全面的な刷新。従来配合されていた成分を見直し、「シトラス果実・ローズマリー葉エキス末」を新たに採用しています。

紫外線対策として注目されるこの成分に加え、美しさを内側からサポートする「L-システイン」も配合。これらを組み合わせることで、吸収効率を高め、グルタチオンの生成をより強力にサポートする処方へと進化。

1日1粒（目安）という手軽さはそのままに、全身のUVケアを叶える頼もしい存在。

成分刷新のポイント

リニューアルに伴い、主成分を「シトラス果実・ローズマリー葉エキス末」へと変更。従来のニュートロックスサンに代わり、より製品コンセプトに合致した成分を選定しています。

また、体内でグルタチオンの生成に関わる重要なアミノ酸「L-システイン」との相性を考慮し、配合バランスを調整。効率的なアプローチが可能。

続けやすい「1日1粒」の習慣

忙しい毎日でも無理なく続けられるよう、1日1粒を目安とした設計。

塗る日焼け止めだけではカバーしきれない部分や、塗り直しが難しいシーンでも、内側からのケアで安心感をプラス。季節を問わず降り注ぐ紫外線から、全身を守り抜くための心強い味方。

成分を一新し、吸収効率とグルタチオン生成サポートにこだわった「UVケアプラス」。

日々の美容習慣に手軽に取り入れられる本製品で、内側から輝くような美しさを目指すことが可能に。

Beauty & Health Research「UVケアプラス」の紹介でした。

