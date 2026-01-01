たらばがにを贅沢に味わえる海鮮弁当など北海道の冬の味覚！池袋東武「冬の大北海道展」

東武百貨店 池袋本店は、2026年1月8日(木)から1月26日(月)までの19日間、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催！

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行います。

旬の素材を使用したグルメや東武限定のスイーツ、ラーメンなど計約90店舗が集結する冬の一大イベントの登場です。

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」

開催期間：2026年1月8日(木)〜1月26日(月)

・1週目：1月8日(木)〜16日(金)

・2週目：1月17日(土)〜26日(月)

開催場所：東武百貨店 池袋本店

・8階催事場(約410坪)

・地下1階3番地コンコース

営業時間：

・8階催事場：午前10時〜午後7時

・地下1階3番地コンコース：午前10時〜午後8時

店舗数：約90店舗（入れ替え含む、初出店3店舗）

今回の注目は、バイヤーが厳選した旬素材を使用した北海道グルメです。

十勝和牛を使用した豪華なお弁当や、たらばがにを贅沢に味わえる海鮮弁当など、北海道の冬ならではの味覚が勢揃い。

また、道産「乳」を使用した濃厚スイーツや、出来たてを楽しめる実演販売のお惣菜、期間ごとに入れ替わるイートインのラーメン店など、バラエティ豊かなラインナップが展開されます。

毎回人気の活きた蟹が入った舟形水槽も会場に登場し、北海道の活気を感じられる空間となります。

旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメ

【札幌豊平館厨房】

第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当

34,560円(1折)《数量限定》

帯広で開催された品評会「第41回十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した十勝和牛を使用。

希少部位「ヒレ」と「サーロイン」を食べ比べできる、東武限定かつ実演販売の贅沢な一折です。

【鱗幸食品】

根室産たらばがに棒肉づくし弁当

3,456円(1折)《各日販売予定80点》

旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉を、あふれんばかりに盛り付けた食べ応え抜群のかに弁当。

販売期間：1月16日(金)まで

【鮭まぶしおむすび 亀太郎】

秋さけとたらこ

648円(1個)《各日数量限定》

旬の噴火湾産たらこと秋さけをミックスした具材を中に詰め、鮭をまぶしたごはんで握ったこだわりのおむすびです。

出店期間：1月16日(金)まで

【furano bijou(フラノビジュー)】

(1) ふらの牛乳シフォンサンド〈いちご〉：691円(1個)

(2) ふらの小麦のシュークリーム〈ミルクカスタード〉：399円(1個)

(3) ふらの小麦のシュークリーム〈ショコラ〉：451円(1個)《各日数量限定》

ふらの牛乳と小麦を使用したふわふわシフォンや、大人気のシュークリームに初登場のショコラ味がラインナップ。

出店期間：1月16日(金)まで

【Jimo豆腐Soia】

ななえりんごパイ

594円(1個)《各日数量限定》

おからクリームを入れたパイに、七飯町で収穫されたフレッシュなりんごをふんだんに乗せ、サクサクに焼き上げたアップルパイ。

出店期間：1月17日(土)から

東武限定海鮮弁当＆肉グルメ

【魚と肉と北海道 蔵】

海老3種豪快盛弁当

3,780円(1折)《各日販売予定50点》

ボタンエビ3尾をはじめ、赤シマエビ、甘エビといった北海道産3種のエビを食べ尽くしできる豪快なお弁当。

販売期間：1月16日(金)まで

【うに専門店 世壱屋】

道産うに3種食べ比べ弁当

6,480円(1折)《各日販売予定20点》

函館産・サロマ産・小樽産の3地域のウニを食べ比べできる逸品です。

販売期間：1月16日(金)まで

【寿司料理 谷ふじ】

三幸物語II

2,761円(1折)《各日販売予定80点》

捌きたての海峡産生本マグロを中心に、3種類（甘エビ・ヤリイカ／函館サーモン・昆布〆平目／穴子）から1種類を選べる海鮮弁当。

販売期間：1月17日(土)から

【掛村】

夢の大地4元豚食べ比べ弁当

2,862円(1折)《各日販売予定50点》

甘みのある脂身ときめ細やかな肉の旨味が口いっぱいに広がる豚肉弁当。

販売期間：1月16日(金)まで

【富良野ぷちぷちバーガー】

ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー

1,728円(1個)《各日販売予定50点》

ふらの和牛を使用したパティに、和牛ステーキと2種類のチーズをたっぷりかけたハンバーガー。

出店期間：1月16日(金)まで

道産「乳」を使用した濃厚スイーツ

【菓子工房フラノデリス】

デリス至福の4種フロマージュ

651円(1個)《各日数量限定》

北海道産のクリームチーズとカマンベールチーズ、マスカルポーネチーズを使用したケーキにパルメザンチーズクッキーをトッピング。

出店期間：1月16日(金)まで

【六花亭】

マルセイバターサンド(生ブルーベリー)

501円(2個入)《各日数量限定》

ホワイトチョコ入りのバタークリームと、フレッシュな生ブルーベリーをサクサクのビスケットでサンド。

※お一人様2セットまで

販売期間：1月16日(金)まで

【とみたメロンハウス】

贅沢ふらのメロンパフェ

1,100円(1個)《各日数量限定》

メロン果肉とゼリーにバウムクーヘンやクッキーの食感を重ね、ミックスソフトとホイップで濃厚に仕上げた贅沢なパフェ。

【パティスリーセルクル】

スワンシュー フレーズ

702円(1個)《各日数量限定》

北海道産のいちごを使用し、スワンをかたどった可愛らしいシュークリーム。

出店期間：1月17日(土)から

東武限定のお惣菜＆パン

【イルマットーネアルル】

こぼれとうきびパン コンポタ〜美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズ〜

594円(1個)《各日数量限定》

【おやじダイニング】

十勝和牛ゴロゴロミートトマトクリームコロッケ

531円(1個)《各日数量限定》

販売期間：1月16日(金)まで

【みんなの大ぱん】

(1) 3種のチョコのショコラパン：486円(1個)

(2) いちごミルクパン：540円(1個)

《各日販売予定各50点》

出店期間：1月16日(金)まで

東武限定ラーメン（期間中入れ替わり）

【中華ソバ風来堂】

旬ソバ札幌味噌スペシャル

1,650円(1杯)《各日数量限定》

旬のキンキを使用した出汁と深みのある豚骨スープを合わせた北海道ならではの一杯。

出店期間：1月8日(木)〜13日(火)

【北海道ラーメン 麺匠 双葉】

中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん

1,601円(1杯)《各日数量限定》

北海道中札内産豚ばらを特製タレで仕上げたチャーシューが特徴。

出店期間：1月14日(水)〜20日(火)

【函館麺厨房あじさい】

北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺

1,980円(1杯)《各日数量限定》

十勝和牛の牛と豚のあいびき肉を使用した雲呑と、十勝産豚のからあげを添えたスペシャルメニュー。

出店期間：1月21日(水)〜26日(月)

新春の運試し！お宝探しワイン

【鶴沼ワイナリー】

お宝探しワイン

2,178円(1本)(750ml)《各日数量限定》

コンクール受賞品や珍しい品種が当たるかもしれない、何が入っているかお楽しみの企画。

※お一人様2点まで

販売期間：1月12日(月・祝)まで

北海道の冬グルメを一度に楽しめる、バラエティ豊かなラインナップ。

期間ごとに店舗やメニューが変わるため、何度訪れても新しい発見があるイベントです☆

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」の紹介でした。

