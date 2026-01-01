º£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÅÅ·â¹ç°Õ¡¢£³Ç¯£¹£´²¯±ßÄ¶¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡¡¸ò¾Ä´ü¸ÂÇ÷¤ëÃæ¤Ç·èÃå
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££´£µÆü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÅ·â¹ç°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡ËÄ¶¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º£°æ¤Ï¡Ö¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂåÍý¿Í¤È¤È¤â¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥Ü¥é¥¹»á¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ëÅöÃÏ¤ÇºÇ½ª¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â£³Ç¯¤Î£±£¶Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤ËÅþÃ£¤·¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£°¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤»þ´ü¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ê»î¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¡¢ÊÆÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤ËÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££±£±·î£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢º£°æ¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡ËËÍ¤ÏÅÝ¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Æ²¡¹¤Î¡ÈÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÉÀë¸À¤Ë¡¢ÊÆµ¼Ô¤«¤é¤â¼¡¡¹¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡Ö£²£¹µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤´°Â¿´¤ò¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Î£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£´°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º£°æ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£±·î¤Î£Ç£Í²ñµÄ¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥×¥ì¥é¡¼£Ç£Í¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë¹æµã¤·¤¿º£°æ¡£¡ÖÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬µåÃÄ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í°ìÇÜ¥Á¡¼¥à»×¤¤¤Ê¹äÏÓ¤¬¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÌ´¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¢¡º£°æ¡¡Ã£Ìé¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£µ·î£¹Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£·ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯»þ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ºî¿·³Ø±¡¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆ±¹»¤ò£µ£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢£Õ¡½£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡££²£°£±£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£³¡Á£²£µÇ¯¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¡££²£´Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÃ¥»°¿¶²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£°¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£²¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£º£µ¨Ç¯Êð¤Ï£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡£