交渉期限は日本時間2026年1月3日午前7時

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手がアストロズと合意したと「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者が1日（日本時間2日）に報じた。交渉期間は米東部時間19日午前8時（同日午後10時）から2026年1月2日午後5時（同3日午前7時）までだった。

米記者によると「最大6300万ドル（約98.8億円）の3年契約で、毎年オプトアウトの条項を含む契約を結んだ」という。

今井はプロ9年目の2025年シーズン、24試合に登板し10勝5敗、防御率1.92、178奪三振を記録。NPB通算159試合で58勝45敗、防御率3.15、907奪三振の成績を残しており、27歳とまだ若いことから右腕が秘めた伸びしろも期待されている。代理人はスコット・ボラス氏。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」はFA選手ランキングを発表しており、今井は全体7位に選出されていた。予想契約は6年1億5000万ドル（約235億円）ともされ、移籍先にはドジャース、ヤンキース、メッツ、カブス、パドレス、レッドソックスなど、強豪球団が挙げられていた。ウインターミーティングで取材に応じたボラス氏は「複数球団が関心を寄せている」とも話していた。（Full-Count編集部）