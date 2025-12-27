マンチェスター・シティはボーンマスに所属するアントワーヌ・セメンヨの補強間近と報じられている。今季のマンチェスター・シティは開幕3戦で2敗を喫したことでスタートダッシュに失敗したものの、現在プレミアリーグ6連勝中で2位につけ、首位アーセナルから勝ち点5差という状況。セメンヨの補強を追い風としたいところだ。



監督のペップ・グアルディオラは昨シーズン3位という結果をシーズン途中の補強成功によって得られたものだとインタビューで語った。『Daily mail』が伝えている。





「昨シーズンが始まる前、冬に移籍市場に行くとは思っていなかったが、結局選手がいなかったために3、4人の選手を獲得した」「あの選手たちがいなければ、今シーズンチャンピオンズリーグにいなかった。あの補強がなければ、(ヨーロッパ)カンファレンスでプレイすることもなかったと考えている」「新加入選手が来て、シーズンの4分の3が過ぎると他の選手が戻ってきた。昨シーズンは最後の10〜15試合でリーグ最高のチームとなった」「私たちがやったこと、抱えていた問題を乗り越えたこと。チームとして最高のシーズンの一つだった」昨季はオマル・マルムシュ、ニコ・ゴンザレス、アブドゥコディル・フサノフ、ヴィトル・レイスを獲得したが、先発に定着したのはニコ・ゴンザレスのみとなっている。それでもマルムシュは昨季7ゴール挙げるなど、怪我人が続出したチームで役割を果たしたといえるだろう。