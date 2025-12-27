クリスタル・パレスvsフルハム スタメン発表
[1.1 プレミアリーグ第19節](シェルハースト パーク)
※26:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 72 D. Benamar
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 カーデン・ロドニー
FW 73 B. Casey
FW 86 J. Drakes-Thomas
監督
オリバー・グラスナー
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 22 ケビン
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 31 イサ・ディオプ
DF 35 S. Amissah
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 38 S. Ridgeon
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります