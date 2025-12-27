リバプールvsリーズ スタメン発表
[1.1 プレミアリーグ第19節](アンフィールド)
※26:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 47 カルビン・ラムゼイ
DF 92 Wellity Lucky
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 25 サム・バイラム
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります