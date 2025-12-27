[1.1 プレミアリーグ第19節](アンフィールド)

※26:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 47 カルビン・ラムゼイ

DF 92 Wellity Lucky

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 18 アントン・シュタハ

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 25 サム・バイラム

MF 22 田中碧

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 19 ノア・オカフォー

FW 20 ジャック・ハリソン

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります