ハーバー研究所は、子どものデリケートな肌を紫外線から守る「UVキッズジェル」を、2026年2月19日(木)より数量限定で発売します。

通信販売および全国のショップハーバーにて展開される、紫外線吸収剤不使用のやさしさにこだわったUVケアアイテムです。

ハーバー研究所「UVキッズジェル」

発売日：2026年2月19日(木)

※通信販売（オンラインショップ）は11:00頃更新予定

価格：1,980円(税込)

容量：80g

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

機能：SPF25 / PA++

子どもの肌は大人と比べて紫外線に対する抵抗力が弱く、ダメージを受けやすいと言われています。

「UVキッズジェル」は、そのような繊細な肌を守るため、紫外線吸収剤や防腐剤パラベンなどを一切使用しない「無添加」処方で開発されました。

紫外線を散乱させてカットする無機顔料を使用し、SPF25・PA++の数値で日常生活の紫外線をしっかりとカバー！

また、専用クレンジングは不要で、石けんで手軽に洗い流せる（単品使用時）ため、毎日のケアにおける負担も軽減されます。

みずみずしいテクスチャーと保湿成分

テクスチャーは、子どもでも使いやすい軽くて伸びの良いジェルタイプを採用。

ベタつきのないさらっとした肌なじみで、顔から全身まで広範囲に使用可能です。

さらに、保湿成分として「スクワラン」や3種のセラミド（セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP）を配合。

紫外線を防ぐだけでなく、肌を乾燥から守るスキンケア効果も備えています。

ほのかに香る天然ハーブの香りも特徴の一つです。

肌へのやさしさと使いやすさ、そして社会貢献への想いが込められたハーバーの「UVキッズジェル」。

数量限定での展開となるため、早めのチェックが推奨されます。

ハーバー研究所「UVキッズジェル」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 紫外線吸収剤や防腐剤パラベンなどを一切使用しない「無添加」処方！ハーバー研究所「UVキッズジェル」 appeared first on Dtimes.