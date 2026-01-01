冬の贅沢なグランピング体験！ブリリアントヴィレッジ日光「開業3周年記念キャンペーン」

栃木県日光市のグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」は、開業3周年を記念した特別キャンペーン「日光25％OFF！ 3周年記念プラン」を発売。

「日光（ニッコー＝25）」にちなんで宿泊料金が25％OFFとなるお得なプランに加え、約4万球のLEDが輝く「イルミネーションナイト2025」や、冬の味覚を楽しむ「いちご狩りプラン」も同時展開する、冬の贅沢なグランピング体験の登場です。

ブリリアントヴィレッジ日光「開業3周年記念キャンペーン」

プラン販売期間：2026年1月17日(土)〜3月8日(日)（宿泊対象期間）

イルミネーション開催期間：2026年3月8日(日)まで

場所：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光（栃木県日光市瀬尾2010）

世界遺産都市・日光の大自然に囲まれた約1万坪の広大な敷地を誇る「ブリリアントヴィレッジ日光」。

開業3周年を迎える感謝を込めて企画された今回のキャンペーンでは、スタンダードプランの宿泊料金が「25％OFF」となる特別プランが用意されました。

暖房完備の快適なドームテントで過ごしながら、地元食材をふんだんに使ったバーベキューや、夜空の下でのキャンプファイヤーなど、冬ならではのアウトドア体験をお得に満喫できる機会となります。

冬限定「イルミネーションナイト2025」

冬の澄んだ空気を幻想的な光で包み込む「イルミネーションナイト2025」が、2026年3月8日(日)まで開催されています。

入口から続く並木道30本に施された約38,000球のLEDに加え、メインツリーやサインボードを彩る約2,000球の光が、合計約4万球の輝きとなって来場者を迎えます。

雪景色とイルミネーションが共演するシーンは、冬の日光でしか味わえないプレミアムな絶景として注目されています。

冬でも快適なグランピング体験

ブリリアントヴィレッジ日光のドームテントは全室冷暖房を完備しており、真冬の寒さでも快適に過ごすことが可能です。

面倒な準備や片付けが不要の「手ぶらBBQ」では、地元の霧降高原牛ステーキや日光HIMITSU豚ソーセージなど、こだわりの食材を堪能できます。

また、今回のキャンペーンに合わせて、冬の定番アクティビティである「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売を開始。

栃木県が誇る甘くてジューシーないちごを心ゆくまで味わえる、ファミリーやカップル、卒業旅行にも最適なプランとなっています。

大型犬も同伴可能なドッグラン付きテントも備え、愛犬との冬旅行もサポート。

3周年の感謝と「日光（25）」の語呂合わせが生んだ特別な割引プランで、冬のグランピングデビューを飾る絶好のチャンスです。

