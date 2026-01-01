JR±§ÅÔµÜÀþÆ§ÀÚ»ö¸Î¡¡¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂçÇË¡Ä±¿Å¾ÃËÀ¤òµß½õ
1Æü¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©¤Î±§ÅÔµÜÀþ¿·Çò²¬±Ø¤Èµ×´î±Ø¤Î´Ö¤ÇÆ§ÀÚ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂçÇË¤·±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°ì»þ¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢ºë¶Ì¸©Çò²¬»Ô¤ÎJR±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÅÅ¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ÏÂçÇË¤·±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿67ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷¤ÎºÝ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÅ¼Ö¤Î°ìÉô¤Î¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÇò²¬¡¦¸Å²Ï´Ö¤È¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î¿·½É¡¦¸Å²Ï´Ö¤Ï1Æü¤Î½ªÅÅ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å²¼Àþ¹ç¤ï¤»¤Æ113ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½5Ëü2000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£