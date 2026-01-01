プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「焼きエビ入りお雑煮」 「具だくさん肉団子」 「カブの酢の物」 の全3品。
メインはお澄ましのお雑煮！　主菜はおせち料理のお煮しめを使ったアレンジレシピ！

【主食】焼きエビ入りお雑煮
エビとお餅を焼いて香ばしさをプラス。

調理時間：20分
カロリー：183Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

エビ  4~6尾 大根  2cm
金時ニンジン  2cm
水菜  1株 だし汁  600ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1.5
  塩  小さじ2/3
  薄口しょうゆ  少々
お餅  2~4個
ユズ皮  (削ぎ)適量

【下準備】

エビは背ワタを取って分量外の塩と片栗粉を加えて軽くもみ洗いし、水洗いして水気を拭き取る。

大根、金時ニンジンは皮をむいて食べやすい大きさに切り、分量外のだし汁で下煮する。水菜は分量外の塩を入れた熱湯で塩ゆでし、水に取って水気を絞る。根元を切り落とし、長さ3cmに切る。

【作り方】

1. エビとお餅を焼き網で焼き色がつくまで焼く。

2. 鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を加えて強火にかけ、煮たったら(1)を加え、焼き餅が柔らかくなったら火を止める。

3. お椀に(2)と下準備した具を盛り込み、熱々のだし汁をかけ、ユズ皮を添える。

【主菜】具だくさん肉団子
お煮しめを入れた具だくさんの肉団子。

調理時間：20分
カロリー：769Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

＜肉団子＞
  豚ひき肉  250g
  お煮しめ  200g
  ショウガ  (みじん切り)1片分
  卵  1個
  酒  大さじ1
  塩コショウ  少々
  パン粉  大さじ3
  片栗粉  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1.5
揚げ油  適量 白ネギ  10cm
ミツバ  (刻み)1/4束
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ1.5
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5~2
  水  大さじ3
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1
  水  小さじ1

【下準備】

＜肉団子＞のお煮しめは細かく切り、その他の＜肉団子＞の材料を混ぜ合わせる。白ネギは長さ5cmの白髪ネギにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

白髪ネギの作り方:白ネギは縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。

【作り方】

1. 手に分量外のサラダ油を少しつけ、＜肉団子＞をひとくち大に丸め、170℃の揚げ油に入れて色よく揚げる。

2. フライパンに＜調味料＞の材料を中火にかけ、ひと煮たちしたら＜水溶き片栗＞を加えてトロミとつける。

3. (2)に(1)を入れてからめ、器に盛る。ミツバ、白髪ネギをのせる。

【副菜】カブの酢の物
サッパリとした箸休めに最適な一品。

調理時間：15分
カロリー：23Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カブ  1個
  塩  少々
ユズ皮  少々
作り置き甘酢  大さじ1~2

【下準備】

カブは葉を落とし、皮ごときれいに洗って縦4等分に切り、薄切りにする。塩少々を加えて軽くもみ、10分置く(スライサーで薄切りにすると、厚みもそろって便利ですよ)。

ユズ皮はせん切りにし、水に通してアクを抜き、水気をきる。

【作り方】

1. カブの水気を絞ってユズ皮、作り置き甘酢を加えて全体に混ぜ合わせ、5分以上おいて器に盛る。

